図説の作成にAIを使用しています

仕事の合間に、ちょっと一口。その行為に、どこまで意味を見出すべきか。

とある調査によると、仕事中に間食をする人は半数を超え、約5人に1人は週5日以上という高頻度で“もぐもぐタイム”を取り入れているという。

理由として最も多かったのは「気分転換・リフレッシュ」（32.3％）。これは、分かる人も多そうな話だ。少し手を止めて、甘いものでもつまめば気持ちが切り替わる——その実感を否定する人も多いかもしれない。

その次に続く理由が、少し興味深い。

「疲労回復」や「仕事の効率アップ」といった、いかにも“機能的”な目的が19.4％。つまり、約5人に1人は、間食を一種の「パフォーマンス向上手段」に位置づけていることになる。

なるほど、間食もまた自己マネジメントの一環、というわけだ。

ただしこのあたり、むしろ「食べると効率が落ちてしまう」といった人や、「わずかに糖分をとるくらいなら調子がよくなるが、たくさんは食べたくない」「間食で満たしておくほうがパフォーマンスが安定する」など、人によっても大きく習慣が分かれる部分でもある。

皆さんはどっち派だろうか？