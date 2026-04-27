アスキーのちょこっとニュース 第53回
仕事の合間のもぐもぐタイムは重要？2割は「疲労回復」「仕事の効率アップ」目的という事だが……
2026年04月27日 12時00分更新
仕事の合間に、ちょっと一口。その行為に、どこまで意味を見出すべきか。
とある調査によると、仕事中に間食をする人は半数を超え、約5人に1人は週5日以上という高頻度で“もぐもぐタイム”を取り入れているという。
理由として最も多かったのは「気分転換・リフレッシュ」（32.3％）。これは、分かる人も多そうな話だ。少し手を止めて、甘いものでもつまめば気持ちが切り替わる——その実感を否定する人も多いかもしれない。
その次に続く理由が、少し興味深い。
「疲労回復」や「仕事の効率アップ」といった、いかにも“機能的”な目的が19.4％。つまり、約5人に1人は、間食を一種の「パフォーマンス向上手段」に位置づけていることになる。
なるほど、間食もまた自己マネジメントの一環、というわけだ。
ただしこのあたり、むしろ「食べると効率が落ちてしまう」といった人や、「わずかに糖分をとるくらいなら調子がよくなるが、たくさんは食べたくない」「間食で満たしておくほうがパフォーマンスが安定する」など、人によっても大きく習慣が分かれる部分でもある。
皆さんはどっち派だろうか？
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