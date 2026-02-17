このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第48回

エレコム「IST PRO M-IPT10MRSBK」

これは親指トラックボールの最高到達点の一つ この滑らかさスゴすぎる

2026年02月17日 20時30分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集● ASCII

トラックボールにも力を入れる、親指型のハイエンドモデルが「IST PRO」

　ポインティングデバイスは数あれど、「親指トラックボール」というジャンルもまた“沼”の一種です。そんな中に究極とも言える製品が昨年登場して、大人気に。品薄状態が続いていました。

　そのエレコムの「IST PRO」は、滑らかさを追求するために支持ユニットにボールベアリングを採用。最大1000Hzのレポートレートに対応しており、親指操作という枠組みの中で、ここまで性能を突き詰めた製品はそう多くありません。これぞ、圧倒的完成度のトラックボールです。

エレコム IST PRO

妥協なき高性能のトラックボールマウス

【目次】この記事で書かれていること：

IST PROのメリットと注意点

IST PROを購入する3つのメリット
1）異次元と言える滑らかさ
2）10ボタンによる高機能さ
3）握り心地と拡張性

購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は約1万8000円程度と高額
2）親指操作の限界

まとめ
詳細スペック情報

