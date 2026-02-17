ポインティングデバイスは数あれど、「親指トラックボール」というジャンルもまた“沼”の一種です。そんな中に究極とも言える製品が昨年登場して、大人気に。品薄状態が続いていました。

そのエレコムの「IST PRO」は、滑らかさを追求するために支持ユニットにボールベアリングを採用。最大1000Hzのレポートレートに対応しており、親指操作という枠組みの中で、ここまで性能を突き詰めた製品はそう多くありません。これぞ、圧倒的完成度のトラックボールです。

■Amazon.co.jpで購入