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サンワサプライ「400-MAWB217W」
ロジのアレと似ているのに約半額！ 【手首が疲れない】マウスに注目
2026年04月06日 17時00分更新
長時間パソコンで作業をしていると、じわじわと手首に負担が溜まる──そんな悩みを抱えている人にとって、エルゴノミクスマウスは定番の選択肢になりつつあります。特に手首をひねらず自然な角度で握れる“縦型”のスタイルは、多少の慣れこそ必要なものの従来のマウスとは明確に異なる快適さを提供してくれる存在です。
このジャンルでよく名前が挙がるのが、ロジクールの「LIFT」のような製品。絶妙な傾斜とフィット感で、エルゴノミクスマウス入門としても人気があります。ただし、そのぶん価格はやや高めで、気軽に試すには少しハードルを感じる人もいるかもしれません。
そこで注目したいのが、サンワサプライの「400-MAWB217W」。見た目やコンセプトはまさに“あの定番”に近いのに、価格はおよそ半額クラス。しかも、このマウスにはかなりユニークな仕掛けが用意されています。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）定番エルゴ形状で手首がラク
2）推し活できる透明ケースが楽しい
3）4000円台＆デュアル接続で使いやすい
購入時に注意したいポイント
1）エルゴ形状は人を選ぶ 慣れも必要
2）操作感は価格相応かも
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