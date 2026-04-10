日本人って、なんとなく「寝る間も惜しんで頑張る、勤勉な、あまり寝ていない国民」ってイメージですよね。

でも、そのイメージ、もう過去の話になりつつあるみたいなんです。とある調査が明らかにしたのは、この10年で、日本人の睡眠時間がじわじわと伸びてきているという事実です。

2016年には平均7時間18分だったものが、2025年には7時間36分へと伸びています。劇的ではないにせよ、「どんどん伸びてきている」のです。

この意外な変化、いったい誰が引っ張っているのでしょうか。

答えは、20代です。回答者を20代に絞ってみると、男性は7時間54分から8時間25分へと、およそ30分の増加。女性も8時間04分から8時間23分へと、20分近くの増加。つまりいまの20代は、平均で8時間20分以上、ほとんど毎日、8時間半近く寝ていることになります。

かつて「寝不足の代表」のように言われがちだった若年層が、気づけば「最もよく寝る側」に回っている。これ、かなり意外じゃありませんか。ここまでくると、日本人はもはや「あまり寝ていない国民」ではなく、「よく寝る国民」ですね……？