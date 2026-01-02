本記事は週刊アスキー10月28日発売号（No.1567）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。

デジタルで計測 家電で質の改善

睡眠不足に贈る最新スリープテック

OECDによると、日本人の睡眠時間は平均7時間22分で、先進国の中で最低水準となっている。働き盛りの30〜50代になるともっと短くなる。

睡眠不足は精神面・健康面に大きな影響を与える。睡眠が足りないと肥満や肌荒れの原因になり、ストレスが蓄積され、生活習慣病の発生リスクも高まると言われている。集中力や生産性が落ち、仕事や学業にも影響を与える。睡眠不足はデメリットだらけなのだ。

深い睡眠（ノンレム睡眠）中に分泌される成長ホルモンには、疲労回復や自律神経を整える働きがあると言われている。また、免疫力の強化によって病気になりにくい身体づくりを促すことにもつながる。

今回、デジタル機器から家電、ふとん・枕など、良質な睡眠をとるためのギアを多数紹介する。ぐっすり眠って明日の活力を得よう！

睡眠深度や血圧、心拍数などデータ計測して己を知るグッズ編

睡眠データ測定と目覚めを促すアラーム

ガーミン「Index Sleep Monitor」 直販価格 2万7800円

上腕に装着するアームバンド型の睡眠モニタリングデバイス。光学式心拍計を搭載し、睡眠サイクルの時間と深度を計測して睡眠の質をスコア化。その結果を受けて、睡眠の改善を提案する「睡眠コーチ」機能も搭載する。

自律神経バランスの指標となる「HRV(心拍変動）ステータスの計測や、睡眠による回復の指標となる「Body Battery」、ストレスレベルなども計測。さらに、血中酸素トラッキング機能により、睡眠中の呼吸変動もモニタリングできる。

このほか、皮膚温度測定や、眠りの浅いタイミングを狙って優しい振動で目覚めを促す「スマート起床アラーム」など、睡眠をサポートする機能が満載。

夜間睡眠中の血圧を自動でモニタリング

ファーウェイ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」 直販価格 6万280円

名前のとおり血圧測定機能を搭載したスマートウォッチだが、新たに夜間睡眠中の自動血圧モニタリング機能を搭載し、日中と夜間の縮小期と拡張期の血圧平均値や脈拍数を確認できるようになった。睡眠時間やレム・ノンレム睡眠のサイクルと時間、睡眠の質を分析し、改善に向けての提案もしてくれる。このほか、心電図、皮膚温、血中酸素、ストレス測定など、健康に関連する測定機能が豊富。

※1:自動電子血圧計の医療機器認証番号：306AGBZI00008000

※2:夜間の自動血圧モニタリング結果は管理医療機器認証外

睡眠による回復度を可視化

issin「スマートリカバリーリング」 直販価格 2万9800円

睡眠中のデータを知りたいけど腕時計をするのはイヤという人には、スマートリングが最適。任意の指にリングを装着するだけで、睡眠時間、レム・ノンレム睡眠、心拍変動などを計測して睡眠の質 を評価し、スコア化する。

さらに、ストレスレベルや日中の活動量などのデータをかけ合わせ、睡眠によってどれだけ回復したかを「リカバリースコア」として可視化する機能も搭載した。このほか、血中酸素濃度、皮膚温、女性の健康管理機能も搭載する。