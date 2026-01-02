本記事は週刊アスキー10月28日発売号（No.1567）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。
デジタルで計測 家電で質の改善
睡眠不足に贈る最新スリープテック
OECDによると、日本人の睡眠時間は平均7時間22分で、先進国の中で最低水準となっている。働き盛りの30〜50代になるともっと短くなる。
睡眠不足は精神面・健康面に大きな影響を与える。睡眠が足りないと肥満や肌荒れの原因になり、ストレスが蓄積され、生活習慣病の発生リスクも高まると言われている。集中力や生産性が落ち、仕事や学業にも影響を与える。睡眠不足はデメリットだらけなのだ。
深い睡眠（ノンレム睡眠）中に分泌される成長ホルモンには、疲労回復や自律神経を整える働きがあると言われている。また、免疫力の強化によって病気になりにくい身体づくりを促すことにもつながる。
今回、デジタル機器から家電、ふとん・枕など、良質な睡眠をとるためのギアを多数紹介する。ぐっすり眠って明日の活力を得よう！
寝るために買う！ 睡眠促進ガジェット大特集
●睡眠深度や血圧、心拍数などデータ計測して己を知るグッズ編
・睡眠データ測定と目覚めを促すアラーム
ガーミン「Index Sleep Monitor」
・夜間睡眠中の血圧を自動でモニタリング
ファーウェイ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」
・睡眠による回復度を可視化
issin「スマートリカバリーリング」
●デジタルの力で睡眠をサポートするグッズ編
・睡眠を邪魔する騒音に悩んでいる人に最適
Anker「Soundcore Sleep A30」
・朝日の光ですっきり自然な目覚め
スイッチボット「カーテン3」
・音とライトで入眠と目覚めをサポートするスピーカー
「JBL Horizon 3 with FM」
●ストレッチ、振動、タッピング、酷使した体をほぐして快眠グッズ編
・就寝前にストレッチして姿勢を整える
ドリームファクトリー「ドクターエア 3Dエアストレッチマットリッチスリープ」
・おやすみ呼吸リズムで眠りをサポート
アテックス「ルルド ドライヘッドスパ マドロムーン」
・足裏からふくらはぎまで圧迫・振動・温熱ケア
アテックス「ルルド おやすみフットケア AX-HX123」
・目の周りを優しくタッピングしてケア
ドリームファクトリー「ドクターエア 3Dアイマジックタッピング」
●冷えは眠りの大敵 足もと・首もとを温めて快眠グッズ編
・足元を温めて心地よい眠りを
ショップジャパン「トゥルースリーパーヒートモア」
・耳を温め静かな環境でよい眠りを
ドリームファクトリー「ドクターエア イヤラボ」
・寒い夜は枕に巻いて首もとを温める
アテックス「ルルド おやすみネックウォーマー」
・抱き枕で不眠症を緩和
アテックス「ルルド メディカル ハグピロー」
●ぽかぽかのふとん、湿度を保った空気快眠に向けて寝室環境を整えるグッズ編
・徐々に暗くなるおやすみタイマーが入眠を促す
アイリスオーヤマ「LEDシーリングライト パネルライト フラット 6畳調光調色（CLP-6DL）」
・ふとん乾燥後には掃除機でクリーンに
レイコップ「コードレス UVふとんクリーナー RS5」
・寒い冬は温かいふとんが気持ちいい
アイリスオーヤマ「カラリエ ふとん乾燥機 mini TURBO JSK-S10」
・就寝中も加湿して喉と肌を守る
シロカ「加熱超音波式加湿器 SD-5HC151」
●枕、マットレス、パジャマ、体に合った寝具編
・頭から背中までピッタリフィットして負担減
ショップジャパン「トゥルースリーパー セブンスピロー ウルトラフィット 洗えるプラスセット」
・3つの硬さで体圧分散、寝返りもしやすい
ショップジャパン「トゥルースリーパー エアフリー7.0 三つ折りタイプ」
・こもりがちな湿気を熱に変えて一晩中温かい
アイリスオーヤマ「吸湿発熱 あったか掛けふとん FMHK-S」
・鼻を広げて呼吸をラクに
アイリスオーヤマ「鼻腔拡張テープ 肌色 20枚入り BKT-20H」
・寝ている間にパジャマで疲労回復
青山商事「リカバリーウエア ＃すごシリーズ」
睡眠深度や血圧、心拍数などデータ計測して己を知るグッズ編
睡眠データ測定と目覚めを促すアラーム
ガーミン「Index Sleep Monitor」 直販価格 2万7800円
上腕に装着するアームバンド型の睡眠モニタリングデバイス。光学式心拍計を搭載し、睡眠サイクルの時間と深度を計測して睡眠の質をスコア化。その結果を受けて、睡眠の改善を提案する「睡眠コーチ」機能も搭載する。
自律神経バランスの指標となる「HRV(心拍変動）ステータスの計測や、睡眠による回復の指標となる「Body Battery」、ストレスレベルなども計測。さらに、血中酸素トラッキング機能により、睡眠中の呼吸変動もモニタリングできる。
このほか、皮膚温度測定や、眠りの浅いタイミングを狙って優しい振動で目覚めを促す「スマート起床アラーム」など、睡眠をサポートする機能が満載。
夜間睡眠中の血圧を自動でモニタリング
ファーウェイ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」 直販価格 6万280円
名前のとおり血圧測定機能を搭載したスマートウォッチだが、新たに夜間睡眠中の自動血圧モニタリング機能を搭載し、日中と夜間の縮小期と拡張期の血圧平均値や脈拍数を確認できるようになった。睡眠時間やレム・ノンレム睡眠のサイクルと時間、睡眠の質を分析し、改善に向けての提案もしてくれる。このほか、心電図、皮膚温、血中酸素、ストレス測定など、健康に関連する測定機能が豊富。
※1:自動電子血圧計の医療機器認証番号：306AGBZI00008000
※2:夜間の自動血圧モニタリング結果は管理医療機器認証外
睡眠による回復度を可視化
issin「スマートリカバリーリング」 直販価格 2万9800円
睡眠中のデータを知りたいけど腕時計をするのはイヤという人には、スマートリングが最適。任意の指にリングを装着するだけで、睡眠時間、レム・ノンレム睡眠、心拍変動などを計測して睡眠の質 を評価し、スコア化する。
さらに、ストレスレベルや日中の活動量などのデータをかけ合わせ、睡眠によってどれだけ回復したかを「リカバリースコア」として可視化する機能も搭載した。このほか、血中酸素濃度、皮膚温、女性の健康管理機能も搭載する。
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
家電ASCII永遠に昼寝ができる心地良さ「快眠寝具SOYO 風ふとん」