ぶっちゃけ、あのSaaSってどう!? 情シスがガチ格付け！ 本当に使えるツールを決める最強SaaSティア決定戦!!

読者アンケートで集まった、情シス担当者たちのリアルすぎる「愛」と「憎」を元にSaaSをランク付け！ 日々の業務を救ってくれた“神SaaS”への熱烈な支持から、「便利なはずなのに、なぜか現場では使われない……」という切実な声まで、製品カタログだけでは絶対にわからないホンネを紹介していきます。

S：【神】 誰もが知るインフラ級。文句なしの最強SaaS。

A：【優秀】 非常に使える！実用性が極めて高い。

B：【良】 導入して損はない。確実に業務を助けてくれる。

C：【普】 尖った部分はないが、普通に「使える」便利ツール。

上記を基準に、最高評価のSからCまで、ティア形式で容赦なく格付けしていくWeb特集と連動した本放送では、アンケート結果を元に特集に登場する代表的なSaaSに寄せられた情シスのホンネと共に、Tier付けを行っていきます。

主役は、普段なかなかスポットライトが当たらないビジネスツールと、それらに振り回され、ときには救われてきた情シスの皆さんです。アスキーならではの笑いとディープな知識を交えながら、きれいごと抜きのSaaS最強ティア表を作るべく視聴者の皆さんと一緒に楽しくTier付けをしていきましょう！

これから導入するツールを探している人も、どんな特集になるか気になる人も、情シスのホンネが飛び交う極上の生放送をお届け！

▽放送情報

放送日： 2026年8月3日（水）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 情シスのホンネで作る！「本当に使えるSaaS」最強Tier表決定戦＠テックアスキー特集

▽出演

つばさ（MC）

ムラリン

大谷イビサ（TECH.ASCII）

古谷柚里花