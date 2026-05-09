ゲーミングブランド「SteelSeries」は、ハイエンドゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Elite」を発表した。「ラグジュアリー」という新たなカテゴリーを定義する、野心的なプロダクトだ。カラーはセージゴールドとオブシディアンブラックの2色展開。参考価格は11万1080円と、最新コンソール機に匹敵、あるいは凌駕する極めて挑戦的な設定となっている。

本稿では、Arctis Nova Eliteが提供する音響体験の革新性や、4台同時接続、スマートフォンとのミキシング、アクティブノイズキャンセリング、そして「無限」バッテリーシステムなど、この“約11万円の投資”が何をもたらすのかを検証していく。

ハイレゾ対応、オーディオ機器としての完成度に注目

Arctis Nova Eliteは、あらゆる面で高水準に仕上げられている。その中核にあるのが、ワイヤレス環境下でも極めて高い忠実度を実現する音響設計だ。心臓部には、ゲーミングヘッドセット業界で初めて採用された新開発の専用ドライバーシステムが搭載されている。

40mm径の「カスタムカーボンファイバードライバー」を採用。一般的な樹脂やPET素材と比較して、軽量かつ高剛性を誇るカーボンファイバーにより、優れた応答速度と高域の安定性を両立している。

さらに、このダイヤフラムを高精度に制御するため、真鍮（ブラス）素材を用いたカスタムフレームを組み合わせている。これにより、10Hzの低域から4万Hzの超高域までをカバーし、歪みの少ないピュアなサウンド再生を実現する。

実際のゲームプレイにおいても、特定帯域の過度な強調はなく、「ニュートラルかつ明瞭」な音像を提供。イコライザー調整なしでも、セリフ、足音、環境音が明確に分離して聴こえる点は、このドライバーのポテンシャルの高さを如実に示している。

また、本製品は「Hi-Res」認証を取得しており、2.4GHzおよびBluetooth接続の両方で高音質再生が可能だ。音楽視聴においても解像感は高く、細かな音のレイヤーを捉える能力は、一般的な5～6万円帯のヘッドホンと比較しても優位性を感じさせる。ギターの背後で鳴るシンセサイザーや、ピアノの鍵盤を離す際の微細なニュアンスまで鮮明に描き出す。

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