『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ドローンの技術をリビングへ持ち込むと何が起きるのか？ その答えがここにあります。

「DJIがロボット掃除機発売」──はじめてそのニュースを聞いたときには、「えっ、そっちに行くの!?」と驚きました。だってあのDJIですよ。ドローン界の雄でありアクションカムやジンバルカメラ技術の先端企業。しかし、その実機を、その動きを目の当たりにして確信しました。「これはDJIにしか作れないやつだ」と。

今回ご紹介する「DJI ROMO P」は、DJIの持つドローン技術をリビングに持ち込んだ、DJIの異端児にして家電界の革命児です。ドローンで空を支配したDJIが、本気で「床の支配」に乗り出したこの意欲作を、詳しくレビューしていきます！