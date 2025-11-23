あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第190回
EastForce「ゲーミングベッドチェア」
【寝落ち推奨】買うなら絶対この椅子がいい！ ベッド並みにふかふかで快適、圧倒的リラックス体験
2025年11月23日 17時00分更新
最近は、仕事も趣味もゲームも、すべてデスクの上で完結してしまう人が増えていますよね。
リモートワークの普及もあって、朝から晩までPCの前に座りっぱなし、気がつけば「椅子にいる時間が一日の大半」という人も多いのではないでしょうか。自分がそうです。そんな生活を送っていると、「椅子の快適さ」がそのまま日々の幸福度に直結します。
そこで今回紹介したいのが、EastForceの「ゲーミングベッドチェア」。名前からしてただものではないこの椅子、実際に座ってみると“ベッド級のふかふか感”に驚かされます。
【目次】この記事で書かれていること：
RM-G245Rを購入する3つのメリット
1）ほぼベッドといっていいリクライニング角度
2）ふかふかの極厚マットレス構造が圧倒的に快適
3）あぐらもかける自由度と、調整しやすいアームレスト
購入時に注意したい2つのポイント
1）汚れや掃除のしやすさが気になる
2）重量は約22kg、搬入時や設置場所に注意
