最近は、仕事も趣味もゲームも、すべてデスクの上で完結してしまう人が増えていますよね。

リモートワークの普及もあって、朝から晩までPCの前に座りっぱなし、気がつけば「椅子にいる時間が一日の大半」という人も多いのではないでしょうか。自分がそうです。そんな生活を送っていると、「椅子の快適さ」がそのまま日々の幸福度に直結します。

そこで今回紹介したいのが、EastForceの「ゲーミングベッドチェア」。名前からしてただものではないこの椅子、実際に座ってみると“ベッド級のふかふか感”に驚かされます。

■Amazon.co.jpで購入