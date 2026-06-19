『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「立ちながら仕事した方が、快適じゃない？」って思うことがあるんです。

理由はいくつかあって、私の場合「ずっと座りっぱなしだと、腰に負担がくる」「機材を取りに行って、戻ってくるような動作がけっこう多い」「ときどき、首の位置を変えないと、凝ってしまう」などが挙げられます。

じゃあ、ずっと一日中立ちっぱなしなら快適なのかというと、それは疲れる。座りたいときもある。ゲームもするし、イラストを描くこともあるし、ときには食事だってとります。ね？ 皆さんもそうじゃありませんか？ 作業内容に応じて、机が動いてくれると助かるんだけどなあ。

「うーん、一気に全部解決できないかな？」と思って、いい作業机がないか、探してみました。そうして見つけたのが「とある製品」が、すべてを解決してくれる、スゴイやつだったんです。これ、机に向かう仕事をしている人なら、買った方がいいとまでいいたくなるやつです。

■Amazon.co.jpで購入