万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第79回
Bauhutte「電動昇降チルトデスク BHD-1100FAC」
天板も傾く昇降デスク、立ったままでも正しい姿勢を保持できるのが最高だ！
2026年06月19日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「立ちながら仕事した方が、快適じゃない？」って思うことがあるんです。
理由はいくつかあって、私の場合「ずっと座りっぱなしだと、腰に負担がくる」「機材を取りに行って、戻ってくるような動作がけっこう多い」「ときどき、首の位置を変えないと、凝ってしまう」などが挙げられます。
じゃあ、ずっと一日中立ちっぱなしなら快適なのかというと、それは疲れる。座りたいときもある。ゲームもするし、イラストを描くこともあるし、ときには食事だってとります。ね？ 皆さんもそうじゃありませんか？ 作業内容に応じて、机が動いてくれると助かるんだけどなあ。
「うーん、一気に全部解決できないかな？」と思って、いい作業机がないか、探してみました。そうして見つけたのが「とある製品」が、すべてを解決してくれる、スゴイやつだったんです。これ、机に向かう仕事をしている人なら、買った方がいいとまでいいたくなるやつです。
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