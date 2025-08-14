蒸し暑い夜が続く夏。クーラーをつけっぱなしにすると、手足が冷えてしまったり、起きたら喉が乾燥していたり、電気代が気になったりしますよね。

では消して寝るとどうなるかというと……当たり前ですが、暑すぎて眠れません。結局どっちに転んでも快眠にはほど遠い──そんな悩みを抱えていたところで見つけたのが、この「LOWYA ベッド用クールファンシート」でした。

見た目はちょっと小さめなマットシートですが、小型のファンが搭載されていて、背中とマットレスの間に風を送り込んでくれるのが最大の特徴です。

■Amazon.co.jpで購入