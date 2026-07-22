暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第2回
LOWYA「ベッド用クールファンシート」
"寝苦しい背中とサヨナラ？ 熱をファンで逃す快適ベッドシートを試してみたLOWYA「ベッド用クールファンシート」
2026年07月22日 20時50分更新
2025年8月14日に公開された記事を再掲載したものです。
ベッドに敷くだけで背中サラサラ！“ファン内蔵シート”で熱帯夜も即快眠
蒸し暑い夜が続く夏。クーラーをつけっぱなしにすると、手足が冷えてしまったり、起きたら喉が乾燥していたり、電気代が気になったりしますよね。
では消して寝るとどうなるかというと……当たり前ですが、暑すぎて眠れません。結局どっちに転んでも快眠にはほど遠い──そんな悩みを抱えていたところで見つけたのが、この「LOWYA ベッド用クールファンシート」でした。
見た目はちょっと小さめなマットシートですが、小型のファンが搭載されていて、背中とマットレスの間に風を送り込んでくれるのが最大の特徴です。
【目次】この記事で書かれていること：
・製品を購入する3つのメリット
1）エアダッシュテクノロジーで背中がサラサラ
2）アウトドアや車中泊でも活躍
3）電気代を抑えて経済的
・購入時に注意したい2つのポイント
1）ファンの音は人によって気になるかも
2）清潔感はあるが、洗濯は必要
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