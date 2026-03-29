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サムスン電子「Galaxy S26 Ultra」

これが今のスマホ界の頂点だ！ iPhoneすら相手にならない史上最高のアンドロイド

2026年03月29日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本　編集●ASCII

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　「一番いいスマホを買いたいのだが、どれがそれなの？」

　もしそんな質問をされたら、自信を持ってオススメできる機種があります。それがサムスン電子から登場した究極のハイエンド機「Galaxy S26 Ultra」です。

　スマホの進化はここ数年で頭打ちになったと言われることもありますが、Androidスマホのトップランナー「Galaxyシリーズ」は、すべてにおいて「最高峰」を更新し続けています。画面の美しさ、サクサク動く処理能力、先回りするAI機能、そしてカメラまで一切の妥協がありません。

　「高価なスマホを買って失敗したくない」という人こそ、このGalaxy S26 Ultraがピッタリです。20万円オーバーの非常に高価な製品ですが、現在のスマートフォン界における頂点と言える存在であり、ほかのライバル機種を圧倒する完成度を誇ります。この記事では、Galaxy S26 Ultraのどこがスゴイのか、そして購入するときの注意点を解説していきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Galaxy S26 Ultraのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）すべてが揃ったAndroidスマホの頂点
2）電車でも安心！ 左右からののぞき込みを防ぐ新技術
3）やっぱり最高！ Sペンによる快適な手書きメモ

購入時に注意したいポイント
1）20万円超えは正直高い
2）AI機能の必要性がわかりにくい

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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