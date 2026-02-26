Galaxy S26シリーズは国内4社から発売！ スペックと各社ラインナップを整理

サムスン電子の新型フラッグシップスマートフォン「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」が、グローバルで発表されたばかりですが、日本国内4キャリア（ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル）からも発売されます。しかも、日本はファーストローンチ国になったので、発売日も3月12日と過去最速です！

いずれも予約は今日から開始。価格はキャリアから発表があり次第追記します。

全モデル共通でOSは「Android 16」、SoCには最新の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」が搭載されています。

各キャリアの取り扱いラインナップまとめ

各社で取り扱うストレージ容量とカラーバリエーションには違いがあります。大容量モデルは主にオンラインショップ限定となる点に注意が必要です。ここでは各ラインナップとカラバリ、キャンペーンをまとめて紹介します。

ドコモ

「Galaxy S26」「Galaxy S26+」は256GBと512GBを取り扱い、「Galaxy S26 Ultra」のみ256GB、512GBに加えて1TBモデルも用意されています 。ただし、Galaxy S26+の全モデル、およびGalaxy S26 Ultraの512GB以上のモデルや、一部の本体カラーはオンラインショップ限定の取り扱いです 。

予約キャンペーンでは、最大1万円相当のdポイント、購入キャンペーンでは4000円相当のdポイントがもらます。

Galaxy S26 256GB：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー（※）

512GB：コバルトバイオレット（※）、ブラック、ホワイト（※） Galaxy S26+（※） 256GB：コバルトバイオレット、ブラック

512GB：ブラック、ホワイト Galaxy S26 Ultra 256GB：コバルトバイオレット、ブラック

512GB（※）：ブラック、ホワイト

1TB（※）：ブラック、ホワイト

※ドコモオンラインショップ限定

au（KDDI）

「Galaxy S26」は256GBと512GB（512GBはブラックのみオンライン限定）、「Galaxy S26+」は256GBのみ展開されます 。「Galaxy S26 Ultra」は256GB、512GB、1TBを展開し、512GBと1TBはオンラインショップ限定でカラバリも1色です 。

予約キャンペーンでは、最大1万円相当のPontaポイント、購入キャンペーンでは4000円相当のPontaポイントがもらます。そのほか、最大2万2000円の割引があります（指定のプランに入るなどの条件アリ）

Galaxy S26 256GB：コバルトバイオレット、スカイブルー

512GB（※）：ブラック Galaxy S26+ 256GB：コバルトバイオレット Galaxy S26 Ultra 256GB：コバルトバイオレット、ブラック

512GB（※）：ブラック

1TB（※）：ブラック

※auオンラインショップ限定

ソフトバンク

3モデルすべてにおいて、256GBと512GBを取り扱います 。「Galaxy S26」「Galaxy S26 Ultra」の512GB版はオンラインショップ限定、「Galaxy S26+」の512GB版はオンラインショップと一部店舗のみでの販売となります 。

予約キャンペーンでは、最大1万円相当のPayPayポイント、購入キャンペーンでは4000円相当のPayPayポイントがもらます。そのほか、事前抽選＆製品購入＆応募で最大35000円分のPayPayポイントがもらえます。

Galaxy S26 256GB：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

512GB（※1）：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー Galaxy S26+ 256GB：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

512GB（※）：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー Galaxy S26 Ultra 256GB：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

512GB（※）：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

※ソフトバンクオンラインショップ限定

※1ソフトバンクオンラインショップと一部店舗限定

楽天モバイル

「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」の3モデルすべてにおいて、ストレージ容量は256GBモデルのみのシンプルなラインナップ構成です 。

予約キャンペーンでは、最大1万円相当の楽天ポイント、購入キャンペーンでは4000円相当の楽天ポイントがもらます。

Galaxy S26 256GB：コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト Galaxy S26+ 256GB：コバルトバイオレット、ホワイト Galaxy S26 Ultra 256GB：コバルトバイオレット、ホワイト

そのほか、SIMフリー版も最大1万円のキャッシュバックと購入キャンペーンでは4000円のキャッシュバックがあります。これらのキャンペーンをうまく活用して、オトクに手に入れましょう。