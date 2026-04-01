Xで不具合、つながりにくい状態に

X（SNS）では4月1日10時20分現在、繋がりにくい状態が発生している。
完全にアクセスできないわけではないが、ユーザーからは「地震があったのにXが使いづらいなんて……」と嘆きの声も挙がっている状況だ。
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