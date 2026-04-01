Xで不具合、つながりにくい状態に

X（SNS）では4月1日10時20分現在、繋がりにくい状態が発生している。

完全にアクセスできないわけではないが、ユーザーからは「地震があったのにXが使いづらいなんて……」と嘆きの声も挙がっている状況だ。

原因や影響範囲、復旧見込み時期に関する公式な案内は発表されていない。