Galaxy S26が提案する“先回りするAI”は日常を静かに変えてくれる!? 「AIに指示する」時代はもう終わり

サムスン電子は25日（現地時間）、新製品発表会「Galaxy Unpacked」にて、フラッグシップスマートフォン「Galaxy S26」シリーズ、および最新ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4」シリーズを発表しました。

今年のGalaxyが掲げる大きなテーマは「先回りするAIスマホ」です。これまでのようにユーザーが「AIを使おう」と意識して操作する努力をなくし、デバイス側がユーザーの行動を予測して最適な次のステップを提案してくれるという、一歩先を行く体験が最大の魅力となっています。

なお、すでにSIMフリー版の日本投入が決まっており、発売日は3月12日、価格は以下（サムスンオンラインショップ）。

・Galaxy S 26

256GB：13万6400円

512GB：16万3900円



・Galaxy S26+

256GB：16万9920円

512GB：19万6900円



・Galaxy S26 Ultra

256GB：21万8900円

512GB：24万6400円

1TB：29万9200円

Galaxy S26シリーズ価格

AIが日常を先回りする

ハイエンドモデル「Galaxy S26シリーズ」

Unpackedで発表されたのは、ベースモデルの「Galaxy S26」、大画面の「Galaxy S26+」、そして最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」の3製品です。全モデル共通で角の曲率やカラーバリエーションの彩度・明度が統一され、より洗練されたデザインになりました。

スペックはGalaxy S26 Ultraを見ると、ディスプレーは6.9型（3120×1440ドット）有機EL、SoCはSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy、メモリー12/16GB、ストレージは256/512GB/1TB、バッテリーは5000mAh。本体サイズは78×164×7.9mm、重さは214gです。

カメラは4眼で200メガの標準、50メガの超広角、50メガの光学5倍望遠、10メガの光学3倍望遠という構成。インカメラは12メガ。そのほか、FeliCa（おサイフケータイ）や生体認証（顔、指紋）、防水防塵（IP68)、Qiなどに対応します。

さて、Galaxy S26シリーズ最大の目玉は、ユーザーの思考に追いつき、日々の操作を短縮してくれる新しいAI機能です。メッセージアプリなどで予定のやり取りをしていると、AIが画面上のテキストを読み取り、カレンダーへの予定追加などを提案してくれるナウナッジ（Now Nudge）が搭載されました。

さらに、「○○駅までUberを呼んで」といった一言で、アプリの立ち上げから設定までAIが自動完結するオートメーション機能や、デバイス内とインターネットを横断検索できるよう進化したBixbyなど、AIを使うことを意識せずとも日々の生活がラクになりそうです。

画像や動画の編集機能もAIの力で進化しました。フォトアシスト機能では、これまで指でなぞって指定していた、生成塗りつぶしがテキストで指示可能になり、たとえば昼間の写真に「背景を夜にして」と打ち込むだけで空を夜にしてくれます。

また、AIを使ってオリジナルのステッカーを作成できるクリエイティブスタジオや、動画に入ったノイズをワンタップで除去できるオーディオ消しゴムも非常に便利です。進化した「かこって検索」では、対象の全身を囲むことでその人物が来ていた服をすべて検索してくれたり（キャップやアウター、パンツなど）、文書スキャンでは指の映り込みや紙のシワをAIが自動で補正してくれるようになりました。

圧倒的なパフォーマンスとカメラ性能

最上位モデルの「Galaxy S26 Ultra」は、Galaxy史上最もスリムなボディーを実現しつつ耐久性の向上とディスプレーの反射率低減を両立させています。心臓部には最新の「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」を搭載し、放熱用のベイパーチャンバーも前作比で21％以上拡大されています。これにより、負荷の高い長時間のゲームプレイでもパフォーマンスを維持できます。バッテリーも最大60Wの超急速充電に対応し、わずか30分で0％から75％まで充電できる仕様です。

カメラ性能も大幅にパワーアップしています。2億画素のメインカメラと5000万画素の望遠カメラと超広角カメラを搭載し、Sシリーズ史上最も明るい絞りを採用することでナイトグラフィービデオがさらに強化されました。

動画の手ブレ補正機能も向上し、強力なスーパー手ブレ補正に水平ロック機能が追加され、録画中に端末を360度回転させても映像の水平を保ち続けます。さらに、プロ向け動画フォーマットである「APV（Advanced Professional Video）」にGalaxyとして初対応し、最大8Kのロスレスに近い極めて高画質な動画撮影が可能になりました。

セキュリティー面でも、進化がありました。それが「プライバシーディスプレイ」です。横や斜めの角度からは見られない、いわゆるプライバシーフィルムなどが売られていますが、これは有機ELの表示方法を変えることで、画面全体はもちろん、通知だけ、特定のアプリだけといったカスタマイズが可能になっています。このようにハードウェア制御でプライバシーレベルをカスタマイズできるのは世界初とのこと。ちなみに、Galaxy S26 Ultraにしかない機能です。

カラバリも豊富で、Galaxy S26 Ultraはコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルーの4色展開で、オンラインショップ限定カラーとしてシルバーシャドウ、ピンクゴールドが用意されます。

究極のフィット感と高音質を実現

「Galaxy Buds4 Pro」

Sシリーズの進化に合わせて、ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds」も新たなステージへと突入しました。発表されたのはオープンタイプの「Galaxy Buds4」と、プレミアムモデルの「Galaxy Buds4 Pro」です。ここでは特に機能進化が著しいGalaxy Buds4 Proを紹介します。

発売日はどちらも3月12日で、価格はGalaxy Buds4 Proが4万1250円、Galaxy Buds4が3万1350円。

Galaxy Buds4 Proは前作のブレードデザインを踏襲しつつ、高級感のあるメタル素材を採用しています。最大のポイントは、1億人以上の耳のデータを分析し、1万回以上のシミュレーションを経て完成したというその形状です。どんな耳の形や激しい動きでも、高いフィット感を実現しています。

音質面では、低音用ウーファーと改善された高音用ツイーターの2wayスピーカーを搭載し、24bitコーデックによるHi-Fiサウンドを楽しめます。ノイズキャンセリングは、リアルタイムアルゴリズムによりユーザーの耳の形状や装着状態に合わせて、周波数を微調整するアダプティブANCへと進化しました。

飛行機や電車などの大きな騒音を強力にカットしつつ、周囲の環境に合わせてノイズキャンセリングと外音取り込みモードをシームレスに自動調整してくれます。騒がしい環境でも自分の声だけを相手にクリアに届けるスーパー・クリア・コール機能も備わっており、外出先でのウェブ会議などでも大活躍しそうです。