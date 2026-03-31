NHKラジオ第2放送、今夜で完全終了

日本放送協会（NHK）は3月31日12時現在、「NHKラジオ第2放送」の一部周波数を使用して、「ラジオ第2放送終了告知放送」を放送している。

ラジオ第2放送はNHKのラジオ放送再編に伴い、3月30日0時05分をもって本放送を終了。約5時間の夜間休止時間を経て、同日5時55分頃から「ラジオ第2放送 終了告知放送」に切り替わった。

終了告知放送は、3月30日と3月31日の5時55分頃から23時45分頃まで実施。1日の放送を午前枠（5時55分頃〜13時14分）、午後枠（13時15分〜16時19分）、夜枠（16時20分〜23時45分頃）に分割した3枠構成となっている。

放送は器楽曲のBGMを基本に、数分間隔でラジオ第2放送の終了と、その時間帯に放送していた番組の移行先（新AMまたはFM放送）、新しい放送時間を案内する内容。対象番組が存在しない場合（ラジオ再編の告知番組「らじるの時間」の放送枠など）は、BGMのみの放送となる。

コールサインと局名案内については、筆者が確認した限り、少なくとも午後枠と夜枠の終了時にアナウンスされている（道内各局は「NHK第2放送です」のアナウンスのみで、コールサインはなし）。

一方、平日の本放送終了後に流れていた「君が代」と「チェレスタ」は、3月30日の夜枠終了後は放送されなかった。（これを受け、Xでは一部リスナーから「チェレスタロス」を嘆く声が挙がっている。）

NHKラジオ第2放送は1931（昭和6）年、それまで1波体制だった国内向けラジオ放送から、教育関連の番組を分離する形で誕生。当初は東名阪エリアのみの放送だったが、戦時中の休止を経て、戦後、順次全国へ拡大した。

全国化後の送信設備については、先行するラジオ第1（現NHK-AM）とは異なり、数ヵ所の高出力局で全国をカバーしつつ、10kW以下の局で難聴取地域を補完する方式を採用。各地域独自の番組が含まれるラジオ第1と、基本的に全国共通の番組しか放送しないラジオ第2の違いが、インフラ面にもあらわれた形だ。

高出力タイプの送信所は札幌、秋田、埼玉、大阪、熊本に配置され、大阪を除く4局は国内最大級の送信出力500kWを誇る。このクラスの設備は海外では国際放送に使われることもあり、実際、NHK秋田放送局には、海外のリスナーからラジオ第2の受信報告が届いたこともあるという。

普段はラジオを聴かないという人も、今夜は窓辺にラジオを置いて、ラジオ第2放送の95年の歴史に思いを馳せてみてはどうだろうか。