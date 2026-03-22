安心して勧められるAndroidスマホとして最初に挙げられるのは

やっぱり世界シェアトップのGalaxy

最近の日本市場ではAndroidスマホと言えば、グーグルの「Pixel」シリーズが人気を集めていますが、「結局、安心して長く使えるのどれなの？」と初心者の方に聞かれたら、筆者はサムスン電子の「Galaxy S」シリーズを推します。今回はその最新モデルであり大画面の「Galaxy S26+」を紹介します。

昨今のスマホ市場において、AI機能、カメラ性能、そして基本性能とハイレベルでまとまっている端末は、実はそう多くありません。Pixelも素晴らしい端末ですが、ハードウェアとしての確かな完成度や、長年Android市場を力強く牽引してきたサムスンならではの「細部への気配り」を考えると、やはりGalaxyは別格です。

本記事では、スマホ選びに迷っている人に、Galaxy S26+の魅力と、購入前に知っておきたい注意点をレビューします。

■Amazon.co.jpで購入