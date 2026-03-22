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サムスン電子「Galaxy S26+」
俺ならPixelよりこっち！ AIもカメラもCPUもすべてが最高クラスなハイエンドスマホ
2026年03月22日 17時00分更新
安心して勧められるAndroidスマホとして最初に挙げられるのは
やっぱり世界シェアトップのGalaxy
最近の日本市場ではAndroidスマホと言えば、グーグルの「Pixel」シリーズが人気を集めていますが、「結局、安心して長く使えるのどれなの？」と初心者の方に聞かれたら、筆者はサムスン電子の「Galaxy S」シリーズを推します。今回はその最新モデルであり大画面の「Galaxy S26+」を紹介します。
昨今のスマホ市場において、AI機能、カメラ性能、そして基本性能とハイレベルでまとまっている端末は、実はそう多くありません。Pixelも素晴らしい端末ですが、ハードウェアとしての確かな完成度や、長年Android市場を力強く牽引してきたサムスンならではの「細部への気配り」を考えると、やはりGalaxyは別格です。
本記事では、スマホ選びに迷っている人に、Galaxy S26+の魅力と、購入前に知っておきたい注意点をレビューします。
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【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）6.7型の大画面かつ、キャリア版なら手頃な価格で安心
2）一歩先回りしてサポート！ 日常を便利にする賢いAI機能
3）CPUもカメラも最高クラス。圧倒的な「スマホとしての完成度」
購入時に注意したいポイント
1）尖った個性や派手さを持つ端末ではない
2）さらに上位の「Ultra」が存在し、最上位機種ではない
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