ゼットンに不正アクセス　個人情報約1.9万件流出か

飲食事業などを手がけるゼットンは3月27日、同社の店舗で過去に使用していたメールシステムが不正アクセスを受け、個人情報が流出した可能性があることを公表した。

流出が疑われる個人情報などの概要は以下のとおり。

●流出が疑われる個人情報などの概要（3月27日時点） ■総数 ・1万8553件 ■対象店舗 ・forty three（岐阜県岐阜市） ■対象期間と対象者 A.2018年6月～2025年9月 ・予約サイトを通じて対象店舗を予約した顧客

・対象店舗および同店舗従業員に直接メールで予約を依頼した顧客

・対象店舗従業員とメールで連絡をとっていた取引先

・旧メールシステムを利用していたゼットン従業員 B.2022年12月～2025年9月 ・対象店舗におけるパーティーを依頼した顧客および参加予定だった顧客 ■流出した可能性がある個人情報 ・氏名

・住所

・電話番号

・メールアドレス

・アレルギー情報

・予約内容 等

同社は2026年2月中旬、対象店舗の従業員から、メールボックスに不審なメールがあるとの報告を受け調査を開始。

その結果、2025年9月に同店のPC（1台）がマルウェアに感染し、当該PCで使用していたアカウントの認証情報が窃取される事態が発生。同年11月27日以降、海外から継続的な不正ログインがあり、当該アカウントから複数の宛先にメールが送信されていたことがわかったという。

なお、被害を受けたメールシステムは、すでに使用を終えた旧システムであり、同社の現行システムや同社グループのシステム環境への影響はないとしている。

同社は今後、メールまたは郵便で、本件の対象者への個別連絡を実施する方針だ。