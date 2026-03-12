このページの本文へ

3月18日発売

「ステーキ重」きた！肉2倍も選べる！ ほっともっと贅沢ステーキ弁当が新定番に

2026年03月12日 11時55分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　持ち帰り弁当のほっともっとは3月18日より、「新・ビーフカットステーキ重」などの新商品を全国の店舗で発売します。

「新・ビーフカットステーキ重」各種が登場！

　ほっともっとの弁当ラインナップに、食べ応えのある贅沢肉メニュー「新・ビーフカットステーキ重」が加わります。

　さらに、肉を2倍にしたW重や洋風おかずを組み合わせた弁当、肉とごはんを分けたセパレートタイプの弁当など、複数の商品を揃えます。

▲新・ビーフカットステーキ重　890円～

　赤身の旨味が特徴のやわらかなステーキ肉を使用した弁当です。香り高いオリジナルスパイスで味付けしてから焼き上げることで、肉の旨味を引き立てる仕立てといいます。

　別添えの特製ステーキソースは、醤油とおろし玉ねぎをベースにしょうがを効かせた味わいです。

▲新・Ｗビーフカットステーキ重（肉2倍）　1550円～

　ビーフカットステーキを2倍にしたボリュームのあるメニューです。

▲新・スペシャル洋風バラエティ弁当　1370円～

　ビーフカットステーキに加え、エビフライ、から揚、メンチカツなどを組み合わせた弁当です。

▲新・ビーフカットステーキ弁当　990円～

　肉とごはんを分けたセパレートタイプの弁当です。ビーフカットステーキを別容器で提供するスタイルとしています。

定番弁当にジョイン。いつでも買えちゃう！

　「新・ビーフカットステーキ」各種はどうやら期間限定ではなく、リリースに「定番メニューに仲間入り」と記載があり、レギュラーとして登場するようです。肉好きにはうれしい！

　赤身のステーキ肉に特製ステーキソースを合わせた「ビーフカットステーキ重」を中心に、肉2倍のボリュームメニューや洋風おかずが楽しめる弁当など、さまざまなスタイルが用意されています。

　「今日は肉をがっつり食べたい！」という日に、チェックしてみては？

※価格は税込み表記です。

