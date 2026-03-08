アツアツのハンバーグが100円で追加！1日限定の太っ腹企画

ペッパーランチは人気メニューである「ハンバーグ」をリニューアルし、3月18日より販売開始します。さらに発売日当日限定で、鉄皿メニューを注文した人を対象に、リニューアルしたハンバーグを100円で追加できる特別企画を実施します。

対象店舗はペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店です。東京競馬場店は対象外です。

■キャンペーン概要

実施日：3月18日

対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店

※東京競馬場店を除く

内容：鉄皿メニューを注文するとハンバーグが100円でトッピング可能

※「肉塊ハンバーグ」はトッピング対象外

※テイクアウト、デリバリーの注文はキャンペーン対象外

3月18日限定、進化したハンバーグを100円で追加できちゃう

リニューアルでは、ハンバーグのレシピと製造方法を見直すことで、従来より肉汁感を高め、肉汁を閉じ込めることでふんわりと柔らかい食感に仕上げたといいます。



鉄皿で提要されるため、ジュージューと音を立てながら熱々の状態で楽しめるのもペッパーランチならではの魅力です。



3月18日には鉄皿メニューに追加100円というお手頃価格で、ハンバーグを楽しめちゃいます！リニューアルした味をお得に試してみては？

※価格は税込み表記です。