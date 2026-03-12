絶対食べる！松屋「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」野菜たっぷり春の新作

牛めしの松屋は、春の新作として「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」各種を3月17日10時から発売します。

春の新作「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」

松屋では「うまトマハンバーグ」を代表とするハンバーグメニューも人気の定番。今回、従来のハンバーグメニューとはまた違った"絶品ハンバーグ"として「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」を投入します。

▲煮込みキャベツのトマトハンバーグ 890円

鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた一品。にんにくをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘みが活きたクリーミーで優しい口当たりなのだとか。贅沢な味わいを口いっぱいに楽しめるとしています。

▲煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食 990円

ライス、みそ汁がついた「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」（ライスセット）と、さらに生野菜も付いた「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を用意しています。

さらにバリエーションとして、「目玉焼きのせ」や、コク旨に味わえる「とろーりチーズがけ」もラインアップしていますよ。

▲煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ 990円

▲煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ定食 1090円

▲煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ 1090円

▲煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ定食 1190円

なお、「煮込みキャベツのトマトハンバーグ（単品）」は790円です。

当たりの予感！食べ逃しのないように

松屋は「うまトマハンバーグ定食」のイメージが強いですが、定番メニューとして発売されていたブラウンソースのハンバーグも評判がよく、さらにグラタンハンバーグといった飛び道具的な期間限定ハンバーグを投入して話題になってきました。



今回も、松屋らしくにんにくをきかせた食欲をそそる味わいとのことで、ヒットの予感がぷんぷん。野菜の甘みがきいているのもうれしく、これは絶対食べに行きたいです。

松屋のハンバーグ好きな人は、ぜひ食べ逃しのないように！

※記事中の価格は税込み