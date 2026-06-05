家のみそ汁を吉野家のとん汁に変更しよう 常温保存＆レンジ調理OK、Amazonで26％オフ

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「吉野家 レトルト とん汁 20袋セット」がAmazonタイムセールに登場！

「吉野家 レトルト とん汁 20袋セット」は、200g入りのとん汁が20袋入ったレトルト食品です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格6,480円のところ26％オフの4,780円で販売されています。1食あたりに換算すると約239円です。

「吉野家 レトルト とん汁」の特徴

Amazon商品ページより

「吉野家 レトルト とん汁」は、店舗で使用している味噌をベースにしたレトルトタイプのとん汁で、豚肉・大根・玉ねぎ・人参・蒟蒻といった具材が使用されています。1袋あたり200gで、カロリーは120kcalです。

電子レンジで温めるだけで調理が完了する設計で、火を使わずに食べられる点が特徴です。湯せんにも対応しているため、状況に応じて調理方法を選べます。

朝食や昼食、夕食のおかずをはじめ、おつまみのプラス一品など色々な用途で利用できます。常温保存が可能なパウチタイプで、非常時の備蓄用途としても活用できます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

日常使いから非常時の備蓄用途まであると便利な「吉野家 レトルト とん汁 20袋セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

まとめて確保しておきたい人は、Amazonタイムセールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。