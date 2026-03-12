モスの「テリヤキバーガー」4年ぶりリニューアル！ 半熟風たまご✕ベーコンの新バーガーも登場

モスバーガーは3月18日より、定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルします。あわせて新商品「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を発売します。

モスの定番「テリヤキバーガー」がリニューアル！

モスのロングセラー「テリヤキバーガー」が4年ぶりのリニューアルです。

リニューアルではテリヤキソースの甘さに注目し、従来の上白糖による甘さから三温糖とりんごペーストを使ったやさしい甘さへと調整。

さらに味噌と醤油のバランスを見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクや旨みのあるソースに仕上げたとしています。



あわせて「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時にリニューアルします。

▲テリヤキバーガー 470円

ジューシーなパティに、醤油と味噌（赤味噌、白味噌）をベースにしたテリヤキソースを絡め、レタスとハーフマヨネーズタイプを合わせたハンバーガーです。

リニューアルしたソースは三温糖とりんごペーストによる甘さを取り入れ、醤油もろみやカツオの風味を加えたコクのある味わいに仕上げています。

160円追加でパティをダブルに、20円追加でソイパティへの変更ができます。

半熟風たまご・ベーコンのバリエーションメニューも登場！

▲とろったまベーコン テリヤキバーガー 590円

レタスの上にリニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティをのせ、厚切りベーコンと半熟風たまごを合わせたバーガーです。

ベーコンはスモークチップで燻製したオリジナルのベーコンを使用し、店舗で焼き上げています。160円追加でパティをダブルに変更できます。

▲チーズベーコン テリヤキバーガー 590円

レタスとテリヤキソースを絡めたパティに、チーズと厚切りベーコンを組み合わせたバーガーです。

燻製の香りを持つベーコンとチーズ、テリヤキソースを組み合わせた構成となっています。160円追加でパティをダブルに変更できます。

こちらは5月中旬までの期間限定で販売します。

モスの元祖テリヤキが進化！

モスバーガーは日本のハンバーガーチェーンで初めて「テリヤキバーガー」を発売したとされています。1973年5月の発売以来50年以上販売しており、今回で7回目と時代にあわせた改良を重ねてきました。



長く販売されてきた定番メニューだけに、最新版の味どうなったかは気になりますね。どのような仕上がりになっているのか試してみたくなります。

半熟風たまごやベーコンを合わせた新しいバーガーも登場するため、食べ比べてみるのも楽しそうです。春の新作としておさえておきたいですね！

※価格は税込み表記です。