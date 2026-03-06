ほっかほっか亭「黒唐揚弁当」復活！にんにく風味“過去最高”でメシ泥棒では

ほっかほっか亭は3月16日より、「黒唐揚シリーズ」を発売します。弁当2種類と、複数のおかずを組み合わせたメニューの計3種類をラインアップします。

にんにく風味過去最高！「黒唐揚」復活

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」では「唐揚弁当」が創業以来の定番商品。バリエーションの「黒唐揚」は過去にたびたび登場して好評という商品です。



厳選した鶏モモ肉を秘伝のにんにく醤油だれに漬け込み、こがし醤油の香ばしい衣でサクサクに仕上げたということ。前回発売時よりも改良を重ね、にんにく風味を過去最高（同社比）まで高めたとしています。

▲黒唐揚弁当4コ 680円

黒唐揚弁当5コ 760円

※画像は5コ



「黒唐揚弁当」では、「黒唐揚」を4個か5個かで選べます。

▲黒唐揚スペシャル 820円

黒唐揚3個に加え、ポップコーンシュリンプ（2個・タルタル付き）、ニラ玉、コロッケ、ウインナーを組み合わせたメニューです。

まさかの！黒唐揚×モンダミン×タクシーの謎コラボ

発売を記念し、異業種企業とのコラボキャンペーンも実施します。



■「黒唐揚シリーズ」購入で「モンダミン クリアミント 100mL」プレゼント

3月19日より、アース製薬とのコラボとして「黒唐揚シリーズ」を購入した人に「モンダミン クリアミント100mL」を数量限定で配布します。

対象商品は黒唐揚弁当（4コ・5コ）と黒唐揚スペシャルで、店頭注文とモバイルオーダーが対象です。配布はなくなり次第終了します。

■「黒唐揚タクシー」乗車で黒唐揚クーポンをプレゼント！

また日本交通との企画として、3月16日～4月15日の期間に「黒唐揚タクシー」キャンペーンを実施します。

期間中、10台限定の特別車両「黒唐揚タクシー」に乗車すると、ほっかほっか亭で利用できる「黒唐揚（1コ）」のプレゼントクーポンを配布します。クーポンは次回来店時に弁当購入とあわせて利用できます。

黒唐揚、攻めているね……

「黒唐揚弁当」が、にんにく風味を過去最高まで高め、パワーアップして復活します。にんにくがしっかり効いた唐揚げはやみつきになる味わいだそうで、ご飯が進みそうです！

さらにモンダミンのプレゼントや、乗車するとクーポンがもらえる「黒唐揚タクシー」など、攻めに攻めたユニークな企画も同時に展開されて話題性十分。



ほっかほっか亭がどこまでやってくれるのか、見届けたい気持ちが溢れてきますね。

※価格は税込み表記です。