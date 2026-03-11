旨辛スープ×太麺「辛うま麺」やよい軒に！辛さ3倍も用意

やよい軒は3月17日より、新メニュー「辛うま麺」シリーズを全国374店舗で発売します。

▲辛うま麺とから揚げの定食 1190円

もっちりとした太麺に、唐辛子の辛さと旨味をあわせたスープが絡む麺メニューです。

具材にはニラと溶き卵を使用し、辛味のあるスープの中に卵のやさしい口当たりが加わる味わいといいます。

から揚げを組み合わせた定食として提供され、麺と揚げ物をあわせて味わえるメニューです。

辛うま麺にまろやかなチーズを加えた「たっぷりチーズ」、スープの辛さを通常の3倍に仕上げた「辛さ3倍」も用意されます。

▲辛うま麺（単品） 890円

▲【たっぷりチーズ】辛うま麺とから揚げの定食 1390円

▲【たっぷりチーズ】辛うま麺（単品） 1090円

▲【辛さ3倍】辛うま麺とから揚げの定食 1260円

▲【辛さ3倍】辛うま麺（単品） 960円

やよい軒が旨辛ラーメン系メニュー投入！

もっちりとした太麺に、唐辛子の辛さと旨味をあわせたスープが絡み、食べ応えのありそうな一杯に仕上がっています。

から揚げと組み合わせた定食のほか、チーズ入りや辛さ3倍といったバリエーションもそろっているため、その日の気分に合わせて選べるのも魅力です。

旨辛系の麺メニューが気になる人はぜひチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。