ミドルクラスの全部入りAndroid「motorola edge 60」のSIMフリー版発売

モトローラ・モビリティ・ジャパンは、ミドルクラスの“全部入り”スマホ「motorola edge 60」のSIMフリー版を、6月12日に発売すると発表した。公式オンラインストアでの価格は5万9800円。
motorola edge 60は、3月にUQ mobileから発売されていたモデルで、比較的手頃な価格でありながら、上位モデルと共通の独自のAI機能「moto ai」、PANTONE監修のカラーにスタイリッシュなデザイン、IP68の本格防水機能などを備えた1台。
主なスペックは、120Hz対応で最大輝度4500ニトの6.7型有機EL（1220×2712）、MediaTek Dimensity 7400、8GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、5000万画素＋5000万画素（超広角、マクロ）＋1000万画素（光学3倍望遠）カメラ、5200mAhバッテリー（68W充電対応）、FeliCa、IP68、nanoSIM＋eSIM、Android 16など。横幅が約73mmと比較的コンパクトで、重量も約179gなのも魅力の1つ。
|モトローラ「motorola edge 60」の主なスペック
|ディスプレー
|6.7型有機EL 120Hz対応
|画面解像度
|1220×2712
|サイズ
|約73×161×8.0mm
|重量
|約179g
|CPU
|MediaTek Dimensity 7400
2.6GHz＋2GHz（8コア）
|内蔵メモリー
|8GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|外部ストレージ
|microSD（最大1TB）
|OS
|Android 16
|対応バンド
|5G NR：n1/3/5/7/8/20/26/28
/38/40/41/71/75/77/78
4G LTE：1/2/3/5/7/8/18/19/20
/26/28/32/38/40/41/42/43/71
W-CDMA：1/2/5/8
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 6
|カメラ画素数
|5000万画素（OIS対応）
＋5000万画素（超広角、マクロ）
＋1000万画素（光学3倍）
イン：5000万画素
|バッテリー容量
|5200mAh（68W充電対応）
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|○／○（IP68）
|生体認証
|指紋＋顔
|SIM形状
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|カラバリ
|PANTONE Gibraltar Sea、
PANTONE Shamrock
|発売日
|6月12日
|価格（SIMフリー版）
|5万9800円
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