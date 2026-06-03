ミドルクラスの全部入りAndroid「motorola edge 60」のSIMフリー版発売

モトローラ・モビリティ・ジャパンは、ミドルクラスの“全部入り”スマホ「motorola edge 60」のSIMフリー版を、6月12日に発売すると発表した。公式オンラインストアでの価格は5万9800円。

motorola edge 60は、3月にUQ mobileから発売されていたモデルで、比較的手頃な価格でありながら、上位モデルと共通の独自のAI機能「moto ai」、PANTONE監修のカラーにスタイリッシュなデザイン、IP68の本格防水機能などを備えた1台。

主なスペックは、120Hz対応で最大輝度4500ニトの6.7型有機EL（1220×2712）、MediaTek Dimensity 7400、8GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、5000万画素＋5000万画素（超広角、マクロ）＋1000万画素（光学3倍望遠）カメラ、5200mAhバッテリー（68W充電対応）、FeliCa、IP68、nanoSIM＋eSIM、Android 16など。横幅が約73mmと比較的コンパクトで、重量も約179gなのも魅力の1つ。