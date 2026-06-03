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ミドルクラスの全部入りAndroid「motorola edge 60」のSIMフリー版発売

2026年06月03日 11時35分更新

文● 二子／ASCII

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　モトローラ・モビリティ・ジャパンは、ミドルクラスの“全部入り”スマホ「motorola edge 60」のSIMフリー版を、6月12日に発売すると発表した。公式オンラインストアでの価格は5万9800円。

モトローラ

　motorola edge 60は、3月にUQ mobileから発売されていたモデルで、比較的手頃な価格でありながら、上位モデルと共通の独自のAI機能「moto ai」、PANTONE監修のカラーにスタイリッシュなデザイン、IP68の本格防水機能などを備えた1台。

モトローラ

PANTONE ジブラルタルシーネイビー

モトローラ

PANTONE シャムロックグリーン

　主なスペックは、120Hz対応で最大輝度4500ニトの6.7型有機EL（1220×2712）、MediaTek Dimensity 7400、8GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、5000万画素＋5000万画素（超広角、マクロ）＋1000万画素（光学3倍望遠）カメラ、5200mAhバッテリー（68W充電対応）、FeliCa、IP68、nanoSIM＋eSIM、Android 16など。横幅が約73mmと比較的コンパクトで、重量も約179gなのも魅力の1つ。

モトローラ「motorola edge 60」の主なスペック
ディスプレー 6.7型有機EL 120Hz対応
画面解像度 1220×2712
サイズ 約73×161×8.0mm
重量 約179g
CPU MediaTek Dimensity 7400
2.6GHz＋2GHz（8コア）
内蔵メモリー 8GB
内蔵ストレージ 128GB
外部ストレージ microSD（最大1TB）
OS Android 16
対応バンド 5G NR：n1/3/5/7/8/20/26/28
/38/40/41/71/75/77/78
4G LTE：1/2/3/5/7/8/18/19/20
/26/28/32/38/40/41/42/43/71
W-CDMA：1/2/5/8
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 6
カメラ画素数 5000万画素（OIS対応）
＋5000万画素（超広角、マクロ）
＋1000万画素（光学3倍）
イン：5000万画素
バッテリー容量 5200mAh（68W充電対応）
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP68）
生体認証 指紋＋顔
SIM形状 nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
カラバリ PANTONE Gibraltar Sea、
PANTONE Shamrock
発売日 6月12日
価格（SIMフリー版） 5万9800円
 

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