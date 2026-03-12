誰の発案なんだ…　鈴木宗男氏、YouTubeチャンネル「ムネオハウス」開設

参議院議員の鈴木宗男氏は3月11日、YouTubeに「ムネオハウス【鈴木宗男公式チャンネル】」を開設したことを明らかにした。

チャンネル名の由来とみられる「ムネオハウス」は、鈴木氏が建設に尽力したとされる国後島の施設「日本人とロシア人の友好の家」の俗称。2002年に同施設の工事をめぐる不正入札疑惑が浮上した際、複数のメディアがこの俗称を取り上げたことで広く知られるようになった。

同氏の告知ポストは、3月12日昼の段階で72万件を超える閲覧数を獲得。

コメント欄には「懐かしい」「チャンネル名に自虐ネタ使うセンスがすごい」などのオーソドックスなものから、「国後島のムネオハウスを訪問する旅動画を作ってほしい」「ゲストにロシアのプーチン大統領を呼んで欲しい」といった際どい？ものまで、さまざまな声が100件以上集まっている状況だ。