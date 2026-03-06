Epic Gamesは3月5日、Google PlayでAndroid版「フォートナイト」の配信を再開することを公表した。

「フォートナイト」を巡っては、同社とグーグルの間で決済システムに関する意見の対立が起きた結果、Android版をGoogle Playで配信できない状態が続いてきた。

Epic Gamesは今回の配信再開について、Google Playのルールを変更により、他社の決済システムを使ったアプリの配信が可能となったことを受けた対応と説明。

同社は今後、Android向け「Epic Games Store」を維持しつつ、世界各地のGoogle Playで「フォートナイト」の配信を再開する方針だ。

なお、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOは同日、「Current Mood:（日本語訳 現在の気分）」という一文とともに、グーグルのオフィス前でピースする自撮り写真をXに投稿している。