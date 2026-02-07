スマートフォンを選ぶとき、まずカメラを重視したいけれども「10万円以上はなかなか出せない」と悩むことはありませんか？ そんな欲張りな願いを叶えてくれるかもしれない1台が、またまたシャオミから登場しました。それが「REDMI Note 15 Pro 5G」です。

このスマホ、一言で言うと「価格破壊」です。約5万5000円～という、最近のスマホの中では手に取りやすい「ミドルクラス」の価格帯でありながら、中身は10万円以上の高級機に匹敵するようなカメラを搭載。バッテリー性能も高くて、「本当にこの値段でいいの？」と驚かされるレベルです。

今回は、この注目の新製品を実際にチェックし、その実力をレビューします。高いスマホを買わなくても、これで十分、いやこれがイイ！ と思わせてくれる、そんな魅力的なモデルを次のページから紹介します。

■Amazon.co.jpで購入