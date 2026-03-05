このページの本文へ

ChatGPTで障害発生

2026年03月05日 11時33分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

OpenAIのロゴ

　OpenAIの「ChatGPT」で3月5日10時53分頃、会話に関連した機能の障害が発生。同日11時現在も継続中だ。

　同社は本件について、緩和策を適用した上で回復状況を監視中と説明している。

