アップル「MacBook Neo」7000円以上安く買えると話題に

2026年03月06日 12時05分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　コストコのオンラインストアでは3月6日11時30分現在、同社の有料会員限定で、アップル「MacBook Neo」の予約を受け付けている。価格は9万1980円から。

　「MacBook Neo」は、アップルが3月11日に発売を予定しているMacBookシリーズの廉価モデル。

　コストコのオンラインストアの価格は、Apple Store Onlineより7820円安い9万1980円からとなっており、同機種を検討中のコストコ会員には嬉しい割引といえそうだ。

　なお、コストコを利用する際は、同社の有料会員制度に加入する必要がある。これから入会する場合、年会費の支払いで前述の割引分が減少したり、プランによってはアップルの直販より高くつくことがあるため、気を付けたい。

