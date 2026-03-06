このページの本文へ

国会図書館OCRがスマホ対応　iPhone、iPad、Androidで動く

2026年03月06日 15時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

モバイル版「NDLOCR-Lite Web」の画面

　国立歴史民俗博物館の橋本雄太准教授は3月4日、ブラウザーから利用できるOCRツール「NDLOCR-Lite Web」が、スマートフォンやタブレットに対応したことを明らかにした。

　「NDLOCR-Lite Web」は、国立国会図書館が公開したデスクトップ向け軽量OCRツール「NDLOCR-Lite」をもとに、橋本准教授が開発したサービス。本家（NDLOCR-Lite）と違いブラウザー上で動作するため、専用のアプリやコマンドラインツールをインストールせずに使える点がメリットだ。

　同氏によると、モバイル版のNDLOCR-Lite Webはマルチスレッド処理を断念し、可能な限りメモリー使用量を抑える調整を実施。これにより、PC版と比べて処理速度は低下したが、メモリー制限が厳しいiOS版Safariでも動作するようになったという。

　3月4日現在の対応ファイル形式や動作要件などは、以下のとおり。

●対応ファイル形式

・JPEG
・PNG
・PDF

●動作要件

・WebAssembly、IndexedDB、Web Workerに対応した最新のブラウザー

●推奨ブラウザー

・Google Chrome
・Firefox
・Safari
・Microsoft Edge

 

