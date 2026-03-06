国会図書館OCRがスマホ対応　iPhone、iPad、Androidで動く

国立歴史民俗博物館の橋本雄太准教授は3月4日、ブラウザーから利用できるOCRツール「NDLOCR-Lite Web」が、スマートフォンやタブレットに対応したことを明らかにした。
「NDLOCR-Lite Web」は、国立国会図書館が公開したデスクトップ向け軽量OCRツール「NDLOCR-Lite」をもとに、橋本准教授が開発したサービス。本家（NDLOCR-Lite）と違いブラウザー上で動作するため、専用のアプリやコマンドラインツールをインストールせずに使える点がメリットだ。
同氏によると、モバイル版のNDLOCR-Lite Webはマルチスレッド処理を断念し、可能な限りメモリー使用量を抑える調整を実施。これにより、PC版と比べて処理速度は低下したが、メモリー制限が厳しいiOS版Safariでも動作するようになったという。
3月4日現在の対応ファイル形式や動作要件などは、以下のとおり。
●対応ファイル形式
・JPEG
・PNG
・PDF
●動作要件
・WebAssembly、IndexedDB、Web Workerに対応した最新のブラウザー
●推奨ブラウザー
・Google Chrome
・Firefox
・Safari
・Microsoft Edge