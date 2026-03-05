カプコンは3月4日、「バイオハザード」シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」について、発売わずか5日で全世界販売本数500万本を達成したと発表した。

これは2021年に発売した「バイオハザード ヴィレッジ」が発売から5ヵ月かけて達成した記録で、そのときも「前作を上回るペースで500万本達成」としていた。それを踏まえると、今回のペースがとんでもない勢いだとわかるだろう。

本作はシリーズ30周年を迎える極限のサバイバルホラーを目指した作品で、歴代主人公のレオンと新主人公グレースというダブル主人公制を採用。ベテランから初心者まで、幅広く楽しめるよう工夫をこらしている。

この発表を受けユーザーからは「500万おめでとう＆ありがとう！」「傑作でした！」「多くは望みませんがDLC待ってます」「シリーズ最高の絶望感からのサバイバルです」「責任取ってください。睡眠時間が足りません」「0から始まった物語にピリオドが打たれたような感じ」「集大成、とでもいうべき大作でした」など、祝福と感謝、そして今後の展開への期待など多くの声が寄せられていた。

ASCIIでは本作の先行プレイレポや、開発陣＆狩野英孝さんなどのインタビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

