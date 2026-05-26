エレコムは5月26日、トラックボールマウスの新モデル「IST PLUS（アイエスティープラス）」を発表した。2023年に発売され人気を博した「IST」シリーズの特長を受け継ぎつつ、ユーザーの声を反映して「滑らかさ」「静音性」「接続性」などを大幅にアップデートした新スタンダードモデルで、6月下旬発売予定。

支持方式は新開発の「ボールローラー」と「ベアリング」の2種類

「IST」シリーズ最大の特長である「交換可能な支持ユニット」がさらに進化し、圧倒的な滑らかさを誇る「ベアリングモデル（M-IT11MRS）」に加え、新開発の「ボールローラーモデル（M-IT10MRS）」が追加された。

新開発のボールローラー支持方式は、直径2.5mmの小型ステンレスボールが支持球自体を回転させる独自構造（特許出願中）を採用。これにより、ベアリングのような滑らかな動き出しと、高い静音性の両立を実現。従来の人工ルビー支持方式に比べて摩擦を約25％低減しつつ、お湯洗いなどのメンテナンス性にも優れているのが特徴だ。

一方、極限の滑らかさを追求するユーザー向けのベアリング支持方式は、摩擦を約65％低減。親指にフィットする直径36mmの大型ボールは健在で、広範囲かつ繊細なポインター操作が可能だ。

新レシーバーとオンボードメモリで利便性アップ

接続性と機能面では、BluetoothとUSB無線（2.4GHz）の両方に対応し、最大3台までの機器を登録・切り替え可能。さらに、同梱される新開発のUSBレシーバー「ELECOM Bridge E」を使用すると1つのレシーバーに最大7台までの対応デバイスを集約でき、最高レベル（Lv4）のセキュリティ通信にも対応する。

専用ソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」で設定した各ボタンの割り当てやポインター速度は、マウス本体の「オンボードメモリ」に保存可能。自宅のPCで設定した内容を、会社のPCやタブレットでもそのまま活用できる。また、左右クリックやホイールを含む全5ボタンには静音スイッチを採用する。

数量限定で2000円オフの先行予約キャンペーンも

価格は、ボールローラーモデル（M-IT10MRSシリーズ）が8380円、ベアリングモデル（M-IT11MRSシリーズ）が1万980円。カラーはそれぞれブラックとホワイトの2色展開。

5月26日12時から6月14日23時59分まで、エレコム公式ダイレクトショップにて数量限定の先行予約キャンペーンを実施する。期間中は各モデルが2000円割引（ボールローラー：6380円、ベアリング：8980円）で購入できる。

新品の使い心地を復活させるフッ素コーティングの「ボール用メンテナンスキット」（2480円、9月発売）やボールローラー支持ユニット単体（1480円、6月下旬発売）、USBレシーバー（1380円、8月発売）も発売予定。

「IST PLUS」シリーズのおもなスペックは次の通り。



■ボール径：直径約36mm

■読み取り方式：IR LED

■センサー分解能：500DPI ※専用ソフトにより100～4000DPIで任意に設定可能

■ボタン数：5（ホイールボタン含む）

■ホイール数：1

■接続方式：USB無線2.4GHz/Bluetooth

■コネクター形状：USB-Aプラグ（レシーバー）

■Bluetooth規格：Bluetooth Low Energy

■電波周波数：2.4GHz帯

■接続先切り替え機能：対応(USB無線2.4GHzまたはBluetooth：3台)

■電源：単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本

■電池寿命：最長約2年1ヵ月(アルカリ乾電池使用時の目安、使用状況により異なる)

■サイズ：約96（W）×126（D）×52（H）mm

■重量：約120g（電池含まず）

■保証期間：ボールローラーモデル：1年間、ベアリングモデル：2年間