【2025年版】400万円以下でオススメのコンパクトSUVは？ 国内外モデルを比較した

各社から実力モデルがラインアップされている自動車のジャンルがコンパクトSUVです。どれも魅力的で目移りしてしまいます。では何を買えばいいのでしょう？

そこで個人的に気に入った300～400万円で購入できる車種を比較してみたいと思います。

車種は国産車代表としてHonda「VEZEL」、そして2020年から3年連続で輸入SUVの国内販売台数1位を記録したフォルクスワーゲン「T-CROSS」。最後にマイナーチェンジで魅力度を高めたルノー「キャプチャー（マイルドハイブリッド版）」の3台。それぞれ、価格やサイズ、燃費やパワー、そして使い勝手などで見てみましょう。

価格と四輪駆動で選ぶならVEZEL一択

なにはともあれ価格は重要です。VEZELは264万8800円～377万6300円、T-CROSSは336万8000円～396万9000円、キャプチャーのマイルドハイブリッドが389万円～409万円。これは仕方ないことですが、輸入車は割高に映ります。

また、T-CROSS、キャプチャーともに四駆モデルの設定はありませんので、スキーなど雪道を視野にいれていらっしゃる方はVEZELが好ましいことになりそうです。

取り回しのよいT-CROSS、意外と大きいVEZEL

続いてボディーサイズを比べてみましょう。

VEZELのボディーサイズは全長4340×全幅1790×全高1580mm。

T-CROSSのボディーサイズは全長4135×全幅1785×全高1580mm。

キャプチャーのボディーサイズは全長4240×全幅1795×全高1590mm。

3車種とも似たようなものですが、強いて挙げるなら最も大柄なのがVEZEL、コンパクトなのがT-CROSSです。

燃費のVEZEL、パワーのキャプチャー、静粛性のT-CROSS

続いてパワートレインをチェックしてみましょう。VEZELのパワートレインは1.5L 直4自然吸気にモーターの組み合わせ。最高出力はエンジンが106馬力、モーターが131馬力で、公称燃費は21.2km/L（WLTCモード）。

T-CROSSが搭載するエンジンは最高出力116馬力を発する1L 3気筒ターボ型。燃費は17.0km/L（WLTCモード）が公称値です。

キャプチャーのマイルドハイブリッドユニットは、1.3L 直4ターボ＋モーターの組合せ。158馬力（エンジン）＋5馬力（モーター）で、燃費はWLTCモードで17.4km/Lが公称値。

ちなみにT-CROSS、キャプチャーともにガソリンはハイオク専用で、VEZELはレギュラーに対応。経済性を考えるとVEZELになります。ですが、馬力で見るとキャプチャーがライバルたちを圧倒。ワインディングロードを楽しみたい人はキャプチャーがオススメです。

静粛性ではフルハイブリッドのVEZELが有利と思いましたが、実際に乗るとT-CROSSの方が優秀なのが驚き。VEZELもMC後はエンジン音低減のため各種対策をしているのですが、T-CROSSの方が耳につきづらい音という印象でした。

一方、キャプチャーは排気音もシッカリ出す方向の音で、運転手は心地よいものの、同乗者からウルサイと思われるかも。

荷室はキャプチャー、T-CROSSも善戦

VEZELの荷室容量は404リットル。いっぽうT-CROSSは455リットル、キャプチャーに至っては536リットルと、VEZELを大きく上回ります。荷物をいっぱい載せて……という方には、輸入車の方が好適でしょう。

ちなみに、3車種とも床下収納があります。ですがVEZELは容量が小さく、T-CROSSはタイヤの上にモノを置くことに。ですので、キャプチャーのみしっかり使えるという印象を受けました。

インテリアはどれもカジュアル

3車種ともに、加飾の少ないカジュアルなインテリアです。好みもありますが、個人的にはキャプチャーがもっともオシャレ。操作系ではT-CROSSのみ、パーキングレバーが機械式（レバー式）で、ほかの2車種は電子式でオートブレーキホールド機能付きです。

画面の大きさではキャプチャー

インフォテインメントでは、キャプチャーが縦型の大型ディスプレイで、T-CROSSとVEZELは横型です。T-CROSSとキャプチャーはAndroid AUTO、Apple CarPlayともにワイヤレス接続に対応しますが、VEZELはApple CarPlayのみワイヤレス対応。ただし、約1年前の話なので、もしかしたら現在はアップデートでAndroidもワイヤレスに対応しているかもしれません。

【まとめ】経済性はVEZEL、使い勝手と走りはキャプチャー

3車種を同じ視点で比べてみましたが、経済性ではVEZELがライバルを圧倒。使い勝手で考えると、荷室の広さではキャプチャーに軍配が上がります。T-CROSSはコンパクトなボディーサイズながら、荷室の広さが魅力的。街乗りでの取り回し、特に車庫入れなどで重宝しそうです。

最後に走りについて簡単に話をしましょう。VEZELはしっとりとした乗り味で、操安性もさすがHondaのデキ栄え。ですが峠の坂道で「もう少しパワーがあれば」と思うことも。T-CROSSは意外とキビキビとしたハンドリング。わずかに硬質な乗り味はドイツ車っぽさも感じて好印象です。しかし、パワー不足は否めません。キャプチャーはかなりスポーティーテイストで楽しさいっぱい。でも、ほかの2台に比べると足は引き締められているようにも思いました。

「どれを買ってもハズレなし！」なのですが、それぞれに個性があるので、見た目の好みで選んでいいかもしれません。書いていながら「あれも良いしこれも良いな」と、いっそう悩みが増えていったことを告白します。