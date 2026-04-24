万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第23回
Xiaomi「Mijiaツールキット」
欲しいの全部入ってる、 電動ドライバーと工具11種が入ったツールキットがDIYにおススメすぎる！
2026年04月24日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
DIYを始めたい、家具を組み立てたい、パソコンを組み立てたいってときに限って、「あれ？ ドライバーがない！ レンチどこ！？」って地味に絶望すること、ありませんか？そのときそのときに必要な工具を買って、気づけば収納はごちゃごちゃ……。結局、何を買ったかよくわからないなんてことに、私はなってしまっていました。いうならば“工具迷子”です。
しかし！ そんな“工具迷子”を一瞬で救うキットが登場しました。それが、必要な工具が極限まで厳選され、ケースの中に美しく収まったXiaomiの「Mijiaツールキット」です。
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第22回
PC【見た目重視】リップスティックキーボードは出先で見せびらかしたくなるぞ
-
第21回
PCパーツとにかく安い！7200円のディスプレイ ゲーミングPCにサイバー感を特盛りトッピング
-
第20回
デジタル高見えする「穴あきマウス」発見！マグネシウム合金製でこれなら買っても良いのかなと思えるゲーミングマウス
-
第19回
AV俺のハートにぶっ刺さり！ 何でもできるポータブルCDプレーヤー兼DAC「DM15 R2R」が超カッコいい
-
第18回
AVイヤホンなのにモバイルバッテリーとか二刀流かよ！しかもノイキャンもばっちり
-
第17回
ケース部屋にあったら2度見しちゃうゲーミングPC現る でも中身もしっかりしております
-
第16回
PCこの金色パソコンかっこよすぎ！メタリックなデザインにヘッドセットも欲しすぎる！
-
第15回
デジタル【イニD】「AE86 藤原とうふ店仕様」の無線マウスが熱すぎるぞ、ヘッドライトも開閉・点灯する
-
第14回
AV【エモさ爆発】ただのスピーカーじゃない！部屋に「オーロラ」も映し出す空間デザイン装置だ
-
第13回
AV見た目は完全にただのメガネ、でも音楽聞けて通話・録音もできるよ
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
家電ASCII俺も買った！ド定番の電動空気入れがウルトラ小型化して登場
-