『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

DIYを始めたい、家具を組み立てたい、パソコンを組み立てたいってときに限って、「あれ？ ドライバーがない！ レンチどこ！？」って地味に絶望すること、ありませんか？そのときそのときに必要な工具を買って、気づけば収納はごちゃごちゃ……。結局、何を買ったかよくわからないなんてことに、私はなってしまっていました。いうならば“工具迷子”です。

しかし！ そんな“工具迷子”を一瞬で救うキットが登場しました。それが、必要な工具が極限まで厳選され、ケースの中に美しく収まったXiaomiの「Mijiaツールキット」です。

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