「ケンタお重」今年も登場！ “えびぷりぷりフライ”も入った豪華仕様

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は12月26日より、年末年始限定商品「ケンタお重」を全国の店舗で数量限定発売します。

毎年恒例の年末年始向け商品として展開されているシリーズで、今年もKFCの定番メニューと期間限定商品を詰め合わせた内容となっています。

「ケンタお重」は、KFCの看板商品であるオリジナルチキンを中心に、ビスケット、ナゲット、ポテトなど幅広い世代に親しまれているメニューを組み合わせた重箱仕立ての商品です。

さらに迎春に合わせ、えびを使った期間限定メニュー「えびぷりぷりフライ」も加えています。

今回のケンタお重は、松、竹、梅の3種類を用意し、人数やシーンに合わせて選べるラインアップとなっています。いずれの商品にも抽選で無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が1枚付属します。

・ケンタお重 梅 2990円 （単品積上げ価格3480円）

オリジナルチキン5ピース、えびぷりぷりフライ2ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテトSを詰め合わせた2段重です。





・ケンタお重 竹 3490円 （単品積上げ価格4390円）

オリジナルチキン7ピース、えびぷりぷりフライ3ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテトSを詰め込んだ3段重です。





・ケンタお重 松 3990円 （単品積上げ価格5300円）

オリジナルチキン9ピース、えびぷりぷりフライ4ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテトSを組み合わせた3段重です。





・ケンタお重サイド 990円 （単品積上げ価格1350円）

カーネルクリスピー2ピース、ナゲット5ピース、ポテトSを詰め合わせたサイドメニューです。「ケンタお重」と同時購入することで、同価格でいくつでも購入できます。





・えびぷりぷりフライ 290円

期間限定で登場するえびフライメニューです。セットやパックと同時に購入すると、1ピース270円で提供されます。別添の特製タルタルソースが付きます。





・追加でおトク 各2個390円

「ケンタお重」を注文すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個をそれぞれ390円でいくつでも購入できます。

年末年始の定番になりつつあるKFCのケンタお重が、今年も登場。重箱に詰められたチキンとサイドメニューは、家族や親戚で集まる機会の多い時期に使いやすい内容となっています。

お重（松・竹・梅）を購入すると、新年の運試しもできる「クーポンつきケンタおみくじ」のおまけ付きとなっています。数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。