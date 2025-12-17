ひゃほー！なか卯「天然本まぐろ丼」、なんと特盛も!! 高いけどうまいやつ

なか卯は12月24日11時より、「天然本まぐろ丼」を発売します。

天然の本まぐろを使用した海鮮丼で、年末年始の時期に向けたメニューとして展開します。

天然の本まぐろを使用！なか卯「天然本まぐろ丼」

▲天然本まぐろ丼 ごはん小盛1150円、並盛1180円、ごはん大盛1270円、特盛1880円

天然の本まぐろの赤身をごはんの上に盛り付けた丼です。まぐろの下には、こだわり卵を使った錦糸卵を敷いており、錦糸卵の程よい甘さがまぐろ本来の凝縮された旨みを引き立てるといいます。

▲山かけ天然本まぐろ丼 ごはん小盛1300円、並盛1330円、ごはん大盛1420円、特盛2030円

本まぐろにふわふわとした山かけを合わせたメニューも用意されます。

いずれのメニューも、「特盛」はごはん大盛に並盛の2倍量の本まぐろを盛り付けています。

なか卯の海鮮丼は期待できる

本まぐろを主役にした特別感のある丼が登場。並盛から特盛まで用意されているので、気分やお腹の具合に合わせて選びやすいのがうれしいですね。特に“特盛”は、並盛の2倍量のまぐろがのってて贅沢！



なか卯は海鮮丼を期間限定で順次発売しており、最近は「いくら丼」「サーモンいくら丼」など高級海鮮丼を立て続けに発売しています。今期は物価高の影響で、値上がりこそしていますが、“海鮮の質がいい”と良い評判が多いです。ネタはゼンショーグループの仕入れ力を生かしていることがうかがえます。

少しお高めではありますが、年末に「ちょっといいもの」を食べたい気分の時に、足を運んでみてはいかがでしょう！

※価格は税込み表記です。