あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第592回
「GR GT」はトヨタが送り出す究極のスポーツカー！ V8×ハイブリッドが衝撃すぎる！
2025年12月20日 15時00分更新
12月5日、トヨタは新型スポーツ「GR GT」と「GR GT3」、開発中である2台のプロトタイプ車両を初公開しました。それと同時に開発が進められているレクサスのバッテリーEV（BEV）スポーツカーのコンセプトモデル「Lexus LFA Concept」も世界初公開されました。
日本の自動車史に名を残すことは間違いない3台ですが、本稿ではGR GTを中心に紹介します。
“クルマづくりの秘伝のタレ”を継承するフラッグシップモデル
トヨタ、ひいてはGRブランドのフラッグシップモデルとして2027年ごろに登場予定となっているハイブリッドスポーツカーのGR GT。そして、GR GT3はGR GTをベースとしたGT3規格のレーシングマシン（純エンジンのみ）です。Lexus LFA Conceptは、核となる技術、そして思いをGR GTやGR GT3と共有したBEVスポーツカーで、コチラに関しては具体的な登場時期などはアナウンスされていません。
「トヨタの式年遷宮」として“クルマづくりの秘伝のタレ”を次代に伝承することを開発の狙いのひとつとしているGR GT。このフラッグシップモデルを開発することで、クルマ造りとは何たるかを次代に継承していこうという狙いもあるのです。
ワールドプレミアではマスタードライバーであるモリゾウこと豊田章男氏を中心に、安心感をもって攻め込める、クルマとの対話がしやすく限界領域でも扱いやすい「ドライバーファースト」であることを話題としていました。
このドライバーファーストという精神も“クルマづくりの秘伝のタレ”の1つと言えるでしょう。
数多く採用されたトヨタ初のメカニズム
GR GTにはトヨタ初の技術やメカニズムが多く採用されています。そのうちの1つがオールアルミニウム骨格です。トヨタとしてアルミを基本骨格に採用するのは初めてのことで、スペースフレーム構造が採用されています。これは軽量かつ高剛性を実現するための選択です。
そして、新開発の4L V8ツインターボエンジンは、ハイブリッドシステムとの組み合わせで、650PS以上の最高出力と850Nm以上の最大トルクを誇ります。ハイブリッドシステムは速さとコントロール性、駆動レスポンスのために開発された新しいもので、モーターのみでの駆動はできないそうです。
さらにトヨタとしては初めてオイル供給にドライサンプ方式を採用しており、安定したオイル供給と低重心化に貢献しています。
このエンジンのパワーをタイヤに伝えるトランスミッションは、新開発の8速AT。トルコンレスとなっています。トルコンレスとなると快適な街乗りを実現するためのシームレスな変速や、スムーズな走りはじめが難しいイメージがあるかもしれませんが、その部分をモーターのアシストで補うハイブリッドシステムとなっているのです。
なお、トランスミッションがリアにレイアウトされるトランスアクスル方式となっており、トランスミッションに伝わった駆動は180度折り返して機械式LSDへと伝達され、タイヤを駆動します。このレイアウトの採用により前後重量配分は45：55となっています。
機能を優先してのデザイン
エクステリアとインテリアは、機能美にあふれたものとなっています。空力性能の理想を決定してから、エクステリアデザインを決めていくという開発プロセスがとられています。車両のレイアウト図を見ても、フロントミドシップであるためフロントタイヤから先に主要メカニズムはないのですが、長く伸ばされたフロントオーバーバングは空力のためと言えるでしょう。
インテリアはプロドライバーの意見を取り入れながら、ベストなドライビングポジションを取れるように作りこまれています。スイッチ類やメーターデザインもサーキット走行を考えたものとなっていて、まさにドライバーファーストが最も現れている部分と言えるでしょう。
2027年頃とされている市場投入ですが、このモデルは限定生産ではなく、継続して多くの人に提供していきたいとのこと。ここから始まる新たな歴史にも注目です。
