買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第5回

【2025年マイベストガジェット】初心者にオススメ！ 高コスパイヤフォン「EarFun Air 2」

2025年12月30日 16時00分更新

文● きくち　編集⚫︎ ASCII

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

　週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

ワイヤレスイヤフォン「EarFun Air 2」

製品名：EarFun Air 2
メーカー：EarFun
直販価格：6990円

充電は数ヶ月に1回!?安くても快適なイヤフォン

　この5月に転職し、通勤時間が片道1時間になりました。電車移動の暇つぶしに音楽を聴こうと思ったのですが、長年愛用してきた有線イヤフォンだとケーブルが邪魔で……。また、オフィスでのオンライン会議用に大きなヘッドフォンを持ち歩くのも面倒になり、人生初の完全ワイヤレスイヤフォンの購入を決意。価格は1万円未満と比較的安く、カラーリングも気に入ったため、この「EarFun Air 2」を購入しました。

　実際に使ってみて驚愕したのは、バッテリー持ちの良さです。9月に購入してから、なんとまだ1回しか充電していません（笑）。ケースのインジケーターが緑から赤へのグラデーションで残量を教えてくれるのもわかりやすくて便利です。 週末、部屋の半分を猫グッズが占領する自宅で掃除機をかける際も、大好きな椎名林檎やラジオを聴きながらコードレスで快適に動けます。ケースを閉じる時の「カチッ」という質感の良い音も、地味ながら気に入っているポイントです。また、安価ながらも防水にも対応しているのがうれしいですね。

　価格と品質のバランスが非常に優れているので、私のような「ワイヤレスイヤフォン初心者」にこそ、自信を持ってオススメしたい一台です。

シンプルなケースデザイン

　オーソドックスなケースデザイン。カラバリはブラックとホワイトの2色です。ケース込みで最大40時間使用できますよ

防水規格にも準拠

　イヤフォンはIPX7の防水規格に準拠し、雨の日のジョギングやサイクリングにも耐えられます。誤って水に浸けなければ大丈夫そう。

耳が痛くならない

　耳の形は人それぞれですが、私にはピッタリな形状＆サイズでした！長時間使っても耳が痛くならないのは、やっぱりうれしいですよね。

側面にセンサーを配備

　イヤフォンの側面にセンサーが備わっていて、触れるとSiriが起動するなどの機能もあります。全然使っていない機能なので使いこなしたい。

※この記事は『週刊アスキー』1576号（2025年12月30日発行）に掲載されたものです。製品情報や発売日、価格などは変更されている場合がありますので、ご了承ください。

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

