テイクツー・インタラクティブは子会社のロックスター・ゲームズが開発するシリーズ最新作「グランド・セフト・オートVI」（GTA6）の発売日を、2026年11月19日で確定であると明言した。

これはすでに昨年11月に発表されていた日付と同じだが、度重なる延期でユーザーが不安になっていることを察し、あらためて「今度こそ延期しない」と宣言した形だ。

GTA 6 WON'T BE DELAYED



November 19 is officially locked in pic.twitter.com/Rlfofi76On — GTA 6 Intel (@GTA6Intel) May 21, 2026

本作はこれまでにない規模と没入感をもって、オープンワールド体験の新たな地平を切り拓くタイトルとして開発が進められている期待の一作。予約開始は夏ごろを予定しているとのこと。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日

価格：未定

CERO：審査予定

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