あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第163回

マウスコンピューター「G TUNE P5-I7G60RD-C」

ここまで赤いノートPC見たことある？ マウスが作ったインパクトありすぎゲーミングノートを見る！

2025年10月28日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

　とにかく赤い。もう、それ以外の言葉がいらないくらい真っ赤です。マウスコンピューターの「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」（以下、G TUNE P5）は、天板からパームレスト、キーボードのふちにいたるまで、すべてが鮮烈なレッドカラーのゲーミングノートです。

　本製品は人気シリーズ「G TUNE P5」のブラック・ホワイトカラーに続く新色ですがここまで全力で“赤”を突き詰めたマシンは、そうそう見かけません。

　まさに見るだけでテンションが上がるゲーミングノートです。

【目次】この記事で書かれていること：

「G TUNE P5（レッド）」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）赤いだけじゃない、実はスペックとコスパのバランスが◎
2）165Hz対応のWQHD液晶＆16：9比率でゲーム向けど真ん中モデル
3）ファンは比較的静かで持ち運びもギリギリ可能と日常にも対応する

購入時に注意したいポイント
1）超派手なため、人は選ぶ（なお、ブラックとホワイトもあり）

まとめ
詳細スペック情報

