とにかく赤い。もう、それ以外の言葉がいらないくらい真っ赤です。マウスコンピューターの「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」（以下、G TUNE P5）は、天板からパームレスト、キーボードのふちにいたるまで、すべてが鮮烈なレッドカラーのゲーミングノートです。

本製品は人気シリーズ「G TUNE P5」のブラック・ホワイトカラーに続く新色ですがここまで全力で“赤”を突き詰めたマシンは、そうそう見かけません。

まさに見るだけでテンションが上がるゲーミングノートです。