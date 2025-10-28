あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第163回
マウスコンピューター「G TUNE P5-I7G60RD-C」
ここまで赤いノートPC見たことある？ マウスが作ったインパクトありすぎゲーミングノートを見る！
2025年10月28日 17時00分更新
とにかく赤い。もう、それ以外の言葉がいらないくらい真っ赤です。マウスコンピューターの「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」（以下、G TUNE P5）は、天板からパームレスト、キーボードのふちにいたるまで、すべてが鮮烈なレッドカラーのゲーミングノートです。
本製品は人気シリーズ「G TUNE P5」のブラック・ホワイトカラーに続く新色ですがここまで全力で“赤”を突き詰めたマシンは、そうそう見かけません。
まさに見るだけでテンションが上がるゲーミングノートです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）赤いだけじゃない、実はスペックとコスパのバランスが◎
2）165Hz対応のWQHD液晶＆16：9比率でゲーム向けど真ん中モデル
3）ファンは比較的静かで持ち運びもギリギリ可能と日常にも対応する
購入時に注意したいポイント
1）超派手なため、人は選ぶ（なお、ブラックとホワイトもあり）
この連載の記事
-
第162回
PC普通に欲しいノートPC、849gと軽いのにポートも充実、カラーもいけてるdynabook
-
第161回
トピックス売り切れ続出、もこもこAIペットで俺のメンタルが回復するなんて！
-
第159回
デジカメコンデジ界のSwitch 2!? 買いたくても買えないカメラ「GR IV」がついに発売
-
第159回
PC「いつものように変わらない」14インチレッツノート、トレンドよりも伝統
-
第158回
スマホ子どもが乗るファミリカーに必須！ 月1100円で動画再生にカーナビと車の中でネット使い放題になる専用ルーターが買い
-
第157回
トピックス価格据え置きで大幅アップデート！大満足したスキャンスナップの実力をテストしてみた
-
第156回
トピックスiPhone Airで使いたい最薄級モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」
-
第155回
スマホバッテリー＆スピーカー内蔵でこれ1台でどこでもDJ！ こだわり抜かれたDJマシンをテストするぞ！
-
第154回
トピックス疲れ目に気持ちいい～！充電式で繰り返し使えるホットアイマスクは50日で元が取れるぞ
-
第153回
トピックスFirst Takeのノリでいこう！ 音も見た目もこだわる配信者には定番オーディオテクニカのこのマイク！
- この連載の一覧へ