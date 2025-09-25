スマートフォン全盛期にあっても、昔ながらの折りたたみケータイ「らくらくホン」シリーズは、必要とする人に今でも売れ続けているようです。

その理由は「誰でも、すぐに、簡単に使える」という絶対的な安心感とメーカーのサポート力。そして6年ぶりの最新モデル「らくらくホン F-41F」は、使い慣れたボタン式のUIや、悩まず電話できるワンタッチダイヤルなどガラケー時代から受け継がれた伝統の“使いやすさ”をしっかり継承しつつ、FMラジオやUSB Type-C端子、Wi-Fi接続など現代にあったアップデートをしています。

見やすさ・聴きやすさ・丈夫さの三拍子も揃い、「親へのプレゼントに安心して選べる1台」としても推せる仕上がりです。ドコモの3G停波にあわせてケータイの買い替えを予定している人や、通話メインで使う方はもちろん、災害時の備えや2台目のサブ機を探している人に選んでほしいモデルです（価格はドコモオンラインショップで新規一括4万1470円）。