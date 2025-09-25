このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第132回

意外と売れてる「らくらくホン」がFMラジオにUSB Type-Cと今の時代に対応して新登場【らくらくホン F-41F】

2025年09月25日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

　スマートフォン全盛期にあっても、昔ながらの折りたたみケータイ「らくらくホン」シリーズは、必要とする人に今でも売れ続けているようです。

　その理由は「誰でも、すぐに、簡単に使える」という絶対的な安心感とメーカーのサポート力。そして6年ぶりの最新モデル「らくらくホン F-41F」は、使い慣れたボタン式のUIや、悩まず電話できるワンタッチダイヤルなどガラケー時代から受け継がれた伝統の“使いやすさ”をしっかり継承しつつ、FMラジオやUSB Type-C端子、Wi-Fi接続など現代にあったアップデートをしています。

　見やすさ・聴きやすさ・丈夫さの三拍子も揃い、「親へのプレゼントに安心して選べる1台」としても推せる仕上がりです。ドコモの3G停波にあわせてケータイの買い替えを予定している人や、通話メインで使う方はもちろん、災害時の備えや2台目のサブ機を探している人に選んでほしいモデルです（価格はドコモオンラインショップで新規一括4万1470円）。

【目次】この記事で書かれていること：

らくらくホン F-41Fのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）押しやすいテンキー＆ワンタッチダイヤル、迷惑対策と安心サポートも万全
2）大きな文字・クリアな音声で見やすい＆聞きやすい
3）防水・防塵・耐衝撃はもちろん、FMラジオも使えて防災対策にも

購入時に注意したい側面
1）「進化」は控えめ、4Gモデルからの買い替えは慎重に
2）スマホじゃないことの社会での不便さは拡大中

まとめ
詳細スペック情報

