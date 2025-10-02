ChatGPTで障害発生　Android版でGoogleアカウント登録できず（10月2日）

OpenAIの「ChatGPT」で10月2日12時頃、障害が発生。同日13時現在も、AndroidユーザーがGoogleアカウントを使ってサインアップ（登録）できない状態が続いている。

同社は本件に関する調査を続けているが、具体的な復旧予定時期は公表していない。