ChatGPTで障害発生　Android版でGoogleアカウント登録できず（10月2日）

2025年10月02日 13時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

OpenAIのロゴ

　OpenAIの「ChatGPT」で10月2日12時頃、障害が発生。同日13時現在も、AndroidユーザーがGoogleアカウントを使ってサインアップ（登録）できない状態が続いている。

　同社は本件に関する調査を続けているが、具体的な復旧予定時期は公表していない。

