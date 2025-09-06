激戦区のミドルクラスのスマホ市場に新たな風を吹き込む存在、それがシャオミの「POCO F7」です。発売初日から同社ECサイトの売上を更新したという理由は、その圧倒的なコストパフォーマンスにあると見ています。

筆者はASCIIのスマホ担当として、数々の製品を見てきましたが、この「POCO F7」ほど値段と性能のバランスが取れている（いやいい意味でバランスが取れてないと見た方がいい？）製品はなかなか存在しません。5万4980円、ときには4万円台で売られることもあるスマホとは思えない性能には驚きを隠せません。

「この価格で本当に利益出ているの？」と、メーカーを心配したくなるくらいの1台、そんなPOCO F7の特徴と購入時の注意点を次のページから紹介します。

■Amazon.co.jpで購入