見せてもらおうか。MSの新プランの実力とやらを

マイクロソフト、月額3200円「Microsoft 365 Premium」　個人向け最強AIプラン

2025年10月02日 19時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

新プランの登場を知らせる画像

　マイクロソフトは10月1日、Microsoft 365の個人向け最上位プラン「Microsoft 365 Premium」を発表した。料金は月額19.99ドル（3200円）で、同社のAI機能を幅広く活用できることが強みだ。

待望の個人向け最強AIプラン

　同プランの主なサービスは以下のとおり。既存の「Microsoft 365 Family」のAI機能強化版という位置づけで、最大6人の利用に対応する。

●Copilot Chatに対応したOfficeアプリ

・Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlookのデスクトップアプリで、Copilot Chatの利用が可能

●高度なAIエージェント機能

・Microsoft 365 Copilotのデスクトップアプリから、商用向けの高度な推論エージェント機能「Researcher」と「Analyst」へのアクセスが可能（Word、PowerPoint、Excelも今後対応予定）

●革新的な機能をいち早く提供

・「Office Agent」や「Agent Mode」などの革新的な機能に対応
・専門家レベルのドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションの作成を1つのプロンプトで作成可能

●一部AI機能の使用回数を最大化

以下の各機能の使用回数を最大化
・Copilotアプリ：「画像生成（4o）」「ポッドキャスト」「Deep Research」「Vision」「Actions」 など
・Microsoft 365 Copilot／Word／Excel／PowerPoint／OneNote／Outlook：「画像生成（4o）」「Voice（近日公開予定）」 など

●その他

・Photos Agent（Microsoft 365 Copilot アプリ）へのアクセス
・Microsoft Defender
・1人あたり1TBのクラウドストレージ

既存プランからの変更にも対応

　Microsoft 365 Premiumの導入に伴い、これまで提供してきたAI特化プラン「Copilot Pro」は販売を終了。同プランおよび「Microsoft 365 Personal／Family」の契約者は、希望すれば新プランへの移行も可能だ。

　また、販売を継続するPersonal／Familyでは、以下のCopilot機能の使用回数を、料金据え置きで無料プランより増加するリニューアルも実施される。

●使用回数増加対象のCopilot機能と対応アプリ（Personal／Familyプラン）

■画像生成（4o）

・Copilot アプリ／Microsoft 365 Copilot アプリ／Word／Excel／PowerPoint

■Voice

・回数無制限：Copilot アプリ
・回数制限あり（近日対応予定）：Word／Excel／PowerPoint／OneNote／Outlook

■ポッドキャスト／Vision／Deep Research

・Copilot アプリ

■Audio overviews

・Microsoft 365 Copilot アプリのノートブック

 

