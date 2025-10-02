マイクロソフト、月額3200円「Microsoft 365 Premium」　個人向け最強AIプラン

マイクロソフトは10月1日、Microsoft 365の個人向け最上位プラン「Microsoft 365 Premium」を発表した。料金は月額19.99ドル（3200円）で、同社のAI機能を幅広く活用できることが強みだ。

待望の個人向け最強AIプラン

同プランの主なサービスは以下のとおり。既存の「Microsoft 365 Family」のAI機能強化版という位置づけで、最大6人の利用に対応する。

●Copilot Chatに対応したOfficeアプリ ・Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlookのデスクトップアプリで、Copilot Chatの利用が可能 ●高度なAIエージェント機能 ・Microsoft 365 Copilotのデスクトップアプリから、商用向けの高度な推論エージェント機能「Researcher」と「Analyst」へのアクセスが可能（Word、PowerPoint、Excelも今後対応予定） ●革新的な機能をいち早く提供 ・「Office Agent」や「Agent Mode」などの革新的な機能に対応

・専門家レベルのドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションの作成を1つのプロンプトで作成可能 ●一部AI機能の使用回数を最大化 以下の各機能の使用回数を最大化

・Copilotアプリ：「画像生成（4o）」「ポッドキャスト」「Deep Research」「Vision」「Actions」 など

・Microsoft 365 Copilot／Word／Excel／PowerPoint／OneNote／Outlook：「画像生成（4o）」「Voice（近日公開予定）」 など ●その他 ・Photos Agent（Microsoft 365 Copilot アプリ）へのアクセス

・Microsoft Defender

・1人あたり1TBのクラウドストレージ

既存プランからの変更にも対応

Microsoft 365 Premiumの導入に伴い、これまで提供してきたAI特化プラン「Copilot Pro」は販売を終了。同プランおよび「Microsoft 365 Personal／Family」の契約者は、希望すれば新プランへの移行も可能だ。

また、販売を継続するPersonal／Familyでは、以下のCopilot機能の使用回数を、料金据え置きで無料プランより増加するリニューアルも実施される。