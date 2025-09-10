このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第118回

Samsung「Galaxy Z Fold7」

【スマホ界の頂点】折りたたんでも普通のスマホ並みの折りたたみスマホGalaxy Z Fold7

2025年09月10日 19時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

スマートフォンの究極型
開くとタブレット級の画面なのに厚みや重量は通常のスマホ並

　スマートフォンの最新究極進化形とも言える1台が、今回紹介するサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」です。折りたたみスマホ自体は増えてきましたが、これまでのモデルは閉じるといずれも厚みや重さが気になりました。しかし、Galaxy Z Fold7は折りたたんでも厚み8.9mm、開くと4.2mm、重さも215gと、閉じた状態でも普通のスマホと大差ないのです。

　閉じた状態で使う背面側（カバー側）のディスプレーも6.5型と大きく、日常的に問題無く使えます。そして開くと8型の大画面が現れ、ウェブや動画はもちろん、ビジネス的な作業もタブレット感覚で快適に使えます。もちろんCPUも最新ハイエンドで、カメラは2億画素と全方位に隙のない性能も大きな魅力です。

　今までの「折りたたみ＝特殊なスマホ」というイメージを、はるかに飛び越えた1台の本機。似たようなデザインのスマホに飽きという人にはぜひ注目してほしいです。

【目次】この記事で書かれていること：

Galaxy Z Fold7のメリットとデメリット

製品を購入する3つのメリット
1）折りたたんで8.9mm、開いて4.2mmの驚きの薄さ
2）開けば8型、仕事もエンタメも大画面で超快適
3）2億画素カメラで驚異的な撮影を体験できる

購入時に注意したい側面
1）価格は25万円オーバー、補償サービスも確実に入っておきたい
2）Sペン非対応、インカメラが通常のパンチホールに

まとめ
詳細スペック情報

