スマートフォンの究極型

開くとタブレット級の画面なのに厚みや重量は通常のスマホ並

スマートフォンの最新究極進化形とも言える1台が、今回紹介するサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」です。折りたたみスマホ自体は増えてきましたが、これまでのモデルは閉じるといずれも厚みや重さが気になりました。しかし、Galaxy Z Fold7は折りたたんでも厚み8.9mm、開くと4.2mm、重さも215gと、閉じた状態でも普通のスマホと大差ないのです。

閉じた状態で使う背面側（カバー側）のディスプレーも6.5型と大きく、日常的に問題無く使えます。そして開くと8型の大画面が現れ、ウェブや動画はもちろん、ビジネス的な作業もタブレット感覚で快適に使えます。もちろんCPUも最新ハイエンドで、カメラは2億画素と全方位に隙のない性能も大きな魅力です。

今までの「折りたたみ＝特殊なスマホ」というイメージを、はるかに飛び越えた1台の本機。似たようなデザインのスマホに飽きという人にはぜひ注目してほしいです。

■Amazon.co.jpで購入