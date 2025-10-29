地震や台風で発生する停電や通信遮断に備えて、防災グッズの準備は不可欠です。中でも情報を掴む手段としてラジオの重要性は変わらず、非常時には命綱とも言えます。そんな中で「持っていて安心」の多機能ラジオが注目を集めています。

ケンコー・トキナーの「多機能防災ラジオ（以下、KR-020AWFSE）」は、まさにその“安心感”を体現する一台。日常時はAM／FMラジオとして使え、非常時には手回し発電やUSB給電でスマホへ電力を供給することも可能です。LEDライトやSOSサイレンといった機能も備えており、災害対策のデバイスとして役割をしっかり果たしてくれます。

防災意識が高まる今、1台持っておきたい装備として現実的かつ頼もしい製品を紹介しましょう。