あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第164回
ケンコー・トキナー「多機能防災ラジオ KR-020AWFSE」
【防災対策】一家に1台なら絶対このラジオ！ 手回し充電でスマホにも給電できる優等生だ！
2025年10月29日 19時00分更新
地震や台風で発生する停電や通信遮断に備えて、防災グッズの準備は不可欠です。中でも情報を掴む手段としてラジオの重要性は変わらず、非常時には命綱とも言えます。そんな中で「持っていて安心」の多機能ラジオが注目を集めています。
ケンコー・トキナーの「多機能防災ラジオ（以下、KR-020AWFSE）」は、まさにその“安心感”を体現する一台。日常時はAM／FMラジオとして使え、非常時には手回し発電やUSB給電でスマホへ電力を供給することも可能です。LEDライトやSOSサイレンといった機能も備えており、災害対策のデバイスとして役割をしっかり果たしてくれます。
防災意識が高まる今、1台持っておきたい装備として現実的かつ頼もしい製品を紹介しましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
KR-020AWFSEを購入する3つのメリット
1）価格が安い
2）3つの電源に対応
3）LEDライトとSOSサイレン付き
購入時に注意したい2つのポイント
1）ラジオの機能が少し物足りない
2）手回し充電が非効率
