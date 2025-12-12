あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第210回
エレコム「DE-C55L-9000LGY」
安全、しかも5000回も繰り返し使える！常識を崩すモバイルバッテリー。これは当然欲しいでしょ
2025年12月12日 17時00分更新
モバイルバッテリーは今や生活必需品と言っていい存在ですが、内部に使われているリチウムイオン電池の特性から、問題のある製品や間違った使い方をすると発火の危険性を持つことは最近の報道で多くの人が知ったと思います。そんな中、「安全性」「寿命」「環境負荷」の3つをすべて満たすという新しい種類のバッテリーが登場しました。
エレコム「DE-C55L-9000」は世界初のナトリウムイオン電池搭載をうたうモバイルバッテリーです。発火の危険性は低く、充電回数は5000回、過酷な環境での使用も可能であることをうたっており、品薄状態が続いているようです。
ガジェット好きなら、この世界初というモバイルバッテリーを試してみたくなるのも当然の話でしょう。次ページ以降で実際の製品を詳しく見ていきたいと思います。
【目次】この記事で書かれていること：
DE-C55L-9000を購入する3つのメリット
1）発火リスクが低いナトリウムイオン電池採用
2）従来品の約5～10倍の5000回の繰り返し使用が可能
3）マイナス35度といった極端な環境下でも動作する
購入時に確認したい2つのポイント
1）バッテリー容量の割にはやや割高 サイズ／重量も大きめ
2）実際の耐久性など今後のデータ蓄積も待ちたい
