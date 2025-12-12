モバイルバッテリーは今や生活必需品と言っていい存在ですが、内部に使われているリチウムイオン電池の特性から、問題のある製品や間違った使い方をすると発火の危険性を持つことは最近の報道で多くの人が知ったと思います。そんな中、「安全性」「寿命」「環境負荷」の3つをすべて満たすという新しい種類のバッテリーが登場しました。

エレコム「DE-C55L-9000」は世界初のナトリウムイオン電池搭載をうたうモバイルバッテリーです。発火の危険性は低く、充電回数は5000回、過酷な環境での使用も可能であることをうたっており、品薄状態が続いているようです。

ガジェット好きなら、この世界初というモバイルバッテリーを試してみたくなるのも当然の話でしょう。次ページ以降で実際の製品を詳しく見ていきたいと思います。